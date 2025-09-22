IRW-News: Cosa Resources Corp.: Cosa Resources Corp, ein Partner von Denison Mines im Rahmen mehrerer Joint Ventures im Athabasca-Becken in Saskatchewan, nimmt an der Rohstoffmesse München teil

IRW-PRESS: Cosa Resources Corp.: Cosa Resources Corp, ein Partner von Denison Mines im Rahmen mehrerer Joint Ventures im Athabasca-Becken in Saskatchewan, nimmt an der Rohstoffmesse München teil

Vancouver, British Columbia, 22. September 2025 / IRW-Press / Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB: COSAF) (FWB: SSKU) (Cosa oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der Rohstoffmesse München teilnehmen wird, die am 3. und 4. Oktober in der Kleinen Olympiahalle in München (Deutschland) stattfindet.

Investoren und Befürworter der Kernenergie sind eingeladen, den Stand von Cosa Resources zu besuchen und mit Keith Bodnarchuk, seines Zeichens President und CEO des Unternehmens, zu sprechen. Das Unternehmen wird am ersten Tag der Konferenz, Freitag, den 3. Oktober, um 16:00 Uhr auf Bühne 2 eine Präsentation halten, bei der Investoren ein vollständiges Update zu den Explorationsarbeiten des Unternehmens im Uranprojekt Murphy Lake North erhalten können. Murphy Lake North ist ein Joint Venture mit dem größten Aktionär von Cosa, Denison Mines.

Die Anmeldung zur Rohstoffmesse München ist für Investoren kostenlos; Eintrittskarten können online unter https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/ angefordert werden. Auf der Konferenz kommen mehr als 100 Unternehmen und namhafte Redner aus dem europäischen Markt zusammen, darunter Dirk Müller, Jochen Staiger, Florian Grummes und Professor Dr. Torsten Dennin. Zum Investmentpublikum - mehr als 1.000 Teilnehmer werden erwartet - zählen Privatanleger, Fonds- und Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Anleger aus ganz Europa.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren unzureichend erkundeten, zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Im Januar 2025 ging das Unternehmen eine transformative strategische Zusammenarbeit mit Denison ein, die Cosa Zugang zu mehreren weiteren höffigen Uranexplorationsprojekten im östlichen Bereich des Athabasca-Beckens verschafft hat. Als größter Aktionär von Cosa profitiert Denison von möglichen Explorationserfolgen und der Pipeline an Uranprojekten von Cosa.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Vor Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison sowie der GMZ-Zone von 92 Energy mitgewirkt und spielten eine Schlüsselrolle bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Jahr 2025 liegt das Hauptaugenmerk des Unternehmens auf Bohrungen auf dem als Joint Venture betriebenen Projekt Murphy Lake North. Murphy Lake North ist ein 70/30-Joint-Venture zwischen Cosa und Denison und befindet sich am nördlichen Ende des Trends Larocque Lake. Das Projekt liegt weniger als drei Kilometer im Streichen von der Lagerstätte Hurricane entfernt. Im Zuge der Bohrungen, die Cosa 2025 absolviert hat, konnten mehrere Zonen mit ausgeprägter Sandsteinstruktur und Alteration sowie schwach erhöhter Radioaktivität, die von großen graphitischen im Grundgestein verwurzelten Strukturen unterlagert sind, ermittelt werden. Das Unternehmen plant weitere Folgearbeiten.

Ansprechpartner

Keith Bodnarchuk, President und CEO

info@cosaresources.ca

+1 888-899-2672 (COSA)

www.cosaresources.ca

