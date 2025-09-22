Offiziell: Regiochefin Palla wird neue Bahnchefin
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die bisherige Chefin der Bahnsparte DB Regio, Evelyn Palla, wird Nachfolgerin von Richard Lutz an der Spitze der kriselnden Deutschen Bahn. Das teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) in Berlin mit. Der Aufsichtsrat muss der Besetzung noch zustimmen./nif/DP/jha
