Polizei kontrolliert Arbeitszeiten bei Binnenschiffern

DUISBURG (dpa-AFX) - Die Wasserschutzpolizei überprüft in Nordrhein-Westfalen fünf Tage lang die Arbeits- und Ruhezeiten in der Binnenschifffahrt. Von heute bis einschließlich Freitag werden verstärkt Kontrollen auf den Flüssen und in den Binnenhäfen durchgeführt, wie die Behörde in Duisburg mitteilte.

"Der Fokus liegt auf der Überwachung von Arbeits- und Ruhezeiten der Beschäftigten in der Binnenschifffahrt und auf der Dokumentationspflicht der Arbeitgeber", sagte Markus Gietenbruch, Leiter der Wasserschutzpolizei Duisburg.

Der Rhein und seine angrenzenden Kanäle sind wichtige Wege für den Gütertransport. 2024 wurden laut Statistischem Landesamt knapp 100 Millionen Tonnen Güter in den nordrhein-westfälischen Binnenhäfen umgeschlagen./rgr/DP/zb