Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu neuer Bahn-Chefin

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu neuer Bahn-Chefin

Schnieder und Palla müssten, um eine nachhaltige Reform durchzusetzen, sehr eng zusammenarbeiten. Selbst das Bekanntwerden der Personalie war von Nachrichten über reihenweise Zugausfälle auf der wichtigen Magistrale Berlin-Hannover begleitet. Angesichts des Zustands des Unternehmens werden durchschlagende Erfolgsmeldungen auf sich warten lassen. Neben der Sanierung der Schienen- und Elektronik-Infrastruktur geht es auch darum, den bei der Deutschen Bahn recht ausgeprägten Bedenken tragenden Mittelbau und seine oft allzu redundanten Strukturen auf Linie zu bringen. Hier wird die neue Chefin die dicksten Bretter zu bohren haben./yyzz/DP/zb

