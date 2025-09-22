Werbung ausblenden

ROUNDUP: Vandalismus legt Pendler-Strecke Köln-Düsseldorf lahm

dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Wegen eines defekten Stellwerks ist die für Pendler wichtige Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf noch bis zum frühen Montagnachmittag stark beeinträchtigt. Die Regionalbahnen RE1 und RE5 werden zwischen den Hauptbahnhöfen der beiden Großstädte ohne Zwischenhalt umgeleitet, wie es auf zuginfo.nrw heißt.

Als Grund für den Defekt am Stellwerk wird Vandalismus angegeben. Unbekannte sollen mehrere Kabel durchtrennt haben, wie ein Sprecher der Kölner Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Beeinträchtigungen sollen an diesem Montag um 14 Uhr enden.

Die weggefallenen Zwischenhalte werden mit Bussen angefahren. Für die S-Bahn-Linie 6 ist nach ihrem Start in Düsseldorf schon in Langenfeld Endstation, die Passagiere sollen für die Weiterfahrt in Richtung Köln in Busse umsteigen - ihre Fahrtzeit dürfte sich deutlich verlängern./wdw/DP/jha/

