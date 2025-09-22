Werbung ausblenden

UN-Generalsekretär: Palästinenser haben ein Recht auf einen Staat

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres begrüßt die Anerkennung des Staates Palästina durch eine Reihe von Staaten. "Um es klar zu sagen: Die Eigenstaatlichkeit ist für die Palästinenser ein Recht, keine Belohnung", sagte der Portugiese bei einer von Frankreich und Saudi-Arabien einberufenen Konferenz zu einer Zweistaatenlösung für den Nahen Osten in New York.

"Ich begrüße die Maßnahmen, die viele Mitgliedstaaten ergreifen, um Unterstützung für die Zweistaatenlösung zu gewinnen - einschließlich der Zusagen zur Anerkennung des Staates Palästina", sagte Guterres weiter. Er betonte dabei, dass die Terroranschläge der Hamas vom 7. Oktober 2023 durch nichts zu rechtfertigen seien.

Zudem kritisierte der UN-Chef indirekt die US-Regierung, die Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und seiner Delegation die Visa verweigert hatte: "Ich möchte auch der palästinensischen Delegation meinen Dank aussprechen und erneut meine Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, dass ihr die Möglichkeit einer umfassenden Vertretung verwehrt wurde", sagte Guterres./scb/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Streit um US-Haushalt
Trump hält 'Shutdown' für möglichgestern, 16:07 Uhr · dpa-AFX
Trump hält 'Shutdown' für möglich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden