Wadephul warnt Moskau: Nato jederzeit reaktionsfähig

NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul warnt Russland vor weiteren Verletzungen des Luftraums von Nato-Partnern wie Polen oder Estland. "Jeder muss wissen: Wir sind jederzeit reaktionsfähig", sagte der CDU-Politiker nach einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats wegen der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets in New York. "Wir sind zu flexiblen Antworten jederzeit fähig und fordern Russland auf, von weiteren aggressiven Akten und insbesondere Rechtsverletzungen Abstand zu nehmen", fügte er hinzu.

Zu Äußerungen von Polens Regierungschef Donald Tusk und Außenminister Radoslaw Sikorski, die polnische Regierung sei bereit, Flugzeuge und Raketen abzuschießen, die in ihr Territorium eindringen würden und eine Bedrohung darstellen könnten, äußerte sich Wadephul diplomatisch. Man stehe in Nato-Solidarität zusammen. Wie die Nato im Einzelnen militärisch auf Verletzungen ihres Gebietes reagiere, werde auf Ebene des Verteidigungsbündnisses entschieden. "Jedes souveräne Land verteidigt seinen Luftraum und Polen macht es in der Art und Weise, wie es das für richtig hält", sagte er. "Wir erwarten, dass Russland die territoriale Integrität beachtet."

Nach Angaben Estlands waren am Freitag drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des baltischen Staats eingedrungen. Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine waren in der Nacht auf den 10. September eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Auch Rumänen registrierte eine russische Drohne./bk/DP/stw