ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 270,30 Franken

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270,30 Franken auf "Underweight" belassen. Die Schweizer machten klare Fortschritte beim Wiederauffüllen ihrer Pipeline, schrieb Richard Vosser am Montagabend nach dem Pharmatag des Konzerns. Er bleibt jedoch zurückhaltend für die in den kommenden sechs Monaten anstehenden Studienergebnisse./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:00 / BST

