Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 55 Euro

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von Mercedes-Benz von 63 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Tom Narayan begründete seine Neubewertung am Dienstag mit Zollrisiken und schwächeren Aussichten in China. Er befürchtet einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027, der den Spielraum für Aktienrückkäufe limitieren dürfte. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
Daimler Truck

Das könnte dich auch interessieren

Gewinnwarnungen
VW- und Porsche-Aktien sacken abgestern, 08:32 Uhr · dpa-AFX
VW- und Porsche-Aktien sacken ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden