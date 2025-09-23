ANALYSE-FLASH: RBC senkt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von Mercedes-Benz von 63 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Tom Narayan begründete seine Neubewertung am Dienstag mit Zollrisiken und schwächeren Aussichten in China. Er befürchtet einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027, der den Spielraum für Aktienrückkäufe limitieren dürfte. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT

