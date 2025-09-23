Drohnen in Dänemark: Regierungschefin spricht von Anschlag
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach der Drohnensichtung am Flughafen Kopenhagen sprechen die dänische Regierung und Behörden von einem Angriff. Es handle sich um den "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur", erklärte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau in einer Stellungnahme./trs/DP/jha
