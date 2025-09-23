EQS-AFR: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.09.2025 / 17:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2025

Ort:

https://classic.gs.de/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/geschaeftsberichte/Wertpapier_HY_2025.pdf

Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH Marienturm Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.gs.de

