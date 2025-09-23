Werbung ausblenden

EQS-AFR: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
23.09.2025 / 17:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2025

Ort:

https://classic.gs.de/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/geschaeftsberichte/Wertpapier_HY_2025.pdf

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Marienturm Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.gs.de
Goldman Sachs

