EU-Kommission will Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission verlangt von Apple , Google , Microsoft und Booking.com Auskünfte darüber, was sie gegen finanziellen Betrug auf ihren Plattformen tun. Die Brüsseler Behörde stellte ein für die Unternehmen verpflichtendes Auskunftsersuchen, wie ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte./tre/DP/stk
