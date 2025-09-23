IRW-News: Aztec Minerals Corp.: Aztec bohrt 556,5 g/t Silber und 17,7 g/t Gold (2.149,5 g/t AgÄq) auf 3,04 m innerhalb von 70,8 g/t Ag und 1,99 g/t Au (250,2 g/t AgÄq) auf 28,9 m

IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.: Aztec bohrt 556,5 g/t Silber und 17,7 g/t Gold (2.149,5 g/t AgÄq) auf 3,04 m innerhalb von 70,8 g/t Ag und 1,99 g/t Au (250,2 g/t AgÄq) auf 28,9 m

Aztec bohrt 556,5 g/t Silber und 17,7 g/t Gold (2.149,5 g/t AgÄq) auf 3,04 m innerhalb von 70,8 g/t Ag und 1,99 g/t Au (250,2 g/t AgÄq) auf 28,9 m und setzt Erweiterung des Ziels Contention sowie Bohrungen hinsichtlich potenzieller CRD-Mineralisierung beim Projekt Tombstone in Arizona fort

- Bohrloch TR25-06 durchteufte 3,04 m mit 2.149,5 g/t AgÄq innerhalb von breiterer Zone von 28,9 m mit durchschnittlich 250,2 g/t AgÄq in geringer Tiefe

- Bohrloch TR25-05 durchteufte 4,6 m mit 590 g/t AgÄq innerhalb von breiterer Zone von 47,1 m mit 0,55 g/t Au und 36,4 g/t Ag (85,5 g/t AgÄq) in geringer Tiefe

- Abschnitte von Bohrlöchern TR25-07 und -08 zeigen, dass sich die Ag-Au-Mineralisierung Contention weiterhin in Richtung Westen und in die Tiefe erstreckt

- Erweiterung des Bohrprogramms 2025 von 5.000 m auf 7.500 m

- Bis dato 19 RC-Bohrlöcher gebohrt, weitere Ergebnisse noch ausstehend

Vancouver, Kanada - 23. September 2025 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) (Aztec oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es die Ergebnisse des zweiten, fünf Bohrlöcher umfassenden Reverse-Circulation-Teils des Bohrprogramms 2025 im Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona erhalten hat. Im Rahmen des Bohrprogramms 2025 wurden nun 19 RC-Bohrlöcher abgeschlossen, wobei die Ergebnisse von weiteren fünf Bohrlöchern hiermit bekannt gegeben werden. Die visuellen Beobachtungen der gebohrten Probenmaterialien und die Analyseergebnisse bestätigen weiterhin das geologische Explorationsmodell von Aztec. Infolgedessen kam das JV-Managementkomitee des Konzessionsgebiets Tombstone vergangene Woche zusammen und genehmigte eine Erweiterung des Bohrprogramms von den ursprünglich geplanten 5.000 Metern auf 7.500 Meter, wobei es voraussichtlich bis zum Ende des vierten Quartals 2025 verlängert werden wird.

Die Höhepunkte beinhalten das Bohrloch TR25-06 im Gebiet Little Joe, das 556,5 Gramm Silber pro Tonne (g/t) und 17,7 g/t Gold (2.149,5 g/t Silberäquivalent (AgÄq) bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 90:1) auf 3,04 Meter (m) innerhalb von 28,9 m mit 70,8 g/t Silber und 1,993 g/t Gold ergab, beginnend in einer Tiefe von 76,0 m. TR25-05 ergab 238,7 g/t Ag und 3,91 g/t Au (590,4 g/t AgÄq) auf 4,5 m innerhalb von 47,1 m mit 85,5 g/t AgÄq (36,4 g/t Ag und 0,55 g/t Au).

Darüber hinaus ergab Bohrloch TR25-08, das 70 m westlich des vorherigen Bohrlochs TR24-02 gebohrt wurde, zwei Mineralisierungszonen von 74,5 m mit 36,4 g/t AgÄq (19,8 g/t Ag und 0,184 g/t Au), einschließlich 12,2 m mit 155,8 g/t AgÄq (94,5 g/t Ag und 0,681 g/t Au), und die zweite Zone endete mit 31,9 m mit 13,7 g/t AgÄq (6,0 g/t Ag und 0,085 g/t Au). Alle angegebenen Abschnittslängen sind scheinbare Mächtigkeiten der Mineralisierung, keine wahren Mächtigkeiten, die im Konzessionsgebiet zwischen 30 % und 100 % der scheinbaren Mächtigkeiten liegen können.

Der Kernbohrungsteil des Programms wird fortgesetzt, um das bereits zuvor identifizierte AMT-Ziel unterhalb der Formation Bisbee in den darunter liegenden mächtigen Carbonatformationen aus dem Paläozoikum in die Tiefe zu untersuchen. Aztec hat bereits zuvor mehrere große, starke, leitfähige Körper unterhalb der historischen Gold-Silber-Region durch NSAMT- (Natural-Source Audio-Frequency Magneto-Telluric Surveys)-Anomalien identifiziert.1

Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals, sagte: Der in TR25-06 durchteufte hochgradige Silber-Gold-Abschnitt verdeutlicht die kontinuierliche Entdeckung hochgradiger Edelmetallmineralisierungen, für die die historische Silberregion Tombstone bekannt ist. Dieser Abschnitt mit 2.149,5 g/t Silberäquivalent auf 3 m befindet sich fast 200 m nordöstlich unseres hochgradigsten Silberbohrabschnitts, der im Vorjahr in TR24-16 durchteuft wurde. Wir sind angesichts der kontinuierlichen Durchschneidungen der Mineralisierungszone Contention in Richtung Westen äußerst zuversichtlich. Wir warten gespannt auf weitere Ergebnisse und freuen uns, die Erweiterung der Bohrungen auf das, was nun voraussichtlich unser bis dato größtes Programm sein wird, bekannt zu geben, nachdem die ersten zehn Bohrlöcher des Programms starke erste Analyseergebnisse geliefert haben.

Abbildung 1: Plan der bis dato bei Tombstone abgeschlossenen Bohrungen 2025

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81132/Aztec_230925_DEPRcom.001.jpeg

Die erfolgreiche Bohrung von TR25-07 und TC25-08 in der westlichen Erweiterung der Grube Contention hat das geologische Modell für diesen Teil des Ziels Contention bestätigt und ihm eine Priorität für die erweiterten Explorationen eingeräumt. Diese Westseite des Contention-Systems muss noch definiert werden und markiert den Zusammenfluss mit anderen mineralisierten Zonen, einschließlich der Westside-Antiklinale.

Abbildung 2: Längsschnitt des Contention-Systems mit Bohrzielen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81132/Aztec_230925_DEPRcom.002.png

Der Längsschnitt in Abbildung 2 (oben) des Contention-Systems zeigt, wo der Schwerpunkt der Bohrungen bis dato lag. Die Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms sind in der Abbildung fett gedruckt, um sie von früheren Bohrprogrammen abzugrenzen. Die Hauptzielgebiete der aktuellen Bohrungen sind als rote Kreise dargestellt. Sie befinden sich vorwiegend entlang des östlichen Teils des Contention-Systems. Darüber hinaus sind RC-Bohrungen im Gebiet Westside geplant, wobei die tieferen Kernbohrlöcher CRD/AMT-Ziele erproben sollen.

Detaillierte Höhepunkte der Bohrlochzusammenfassung (siehe Tabellen 1 und 2 unten):

- Bohrloch TC25-04 - Das Bohrloch, das als Explorationsbohrloch zur Erprobung der potenziellen Überschneidung des Sulphuret-Dykes und der Arizona Queen-Spalte gebohrt wurde, fand den Sulphuret-Dyke nicht vor und durchschnitt (nicht hochgradig, aber dennoch mineralisiert) zwei kleinere Mineralisierungszonen in den unteren 20 m. Jede Zone war 3,04 m lang und wies einen Gehalt von 37,2 g/t AgÄq bzw. 22,4 g/t AgÄq (27,0/6,2 g/t Ag und 0,113/0,18 g/t Au) auf. Das Intervall besteht aus siliziumdioxid- und tonsteinalteriertem, feinkörnigem Sandstein/Quarzit der unteren Bisbee-Gruppe sowie aus Schluffstein/Hornfels und dünnem Kalkstein, der von Verwerfungen/Spalten mit Quarzerzgängen durchzogen ist.

- Bohrloch TC25-05 - Bei der Erprobung im Gebiet Little Joe der Hauptgrube Contention wurde eine breite Zone von 47,1 m mit 85,5 g/t AgÄq (36,4 g/t Ag und 0,546 g/t Au) durchteuft. Das Bohrloch wurde konzipiert, um die Mineralisierung im östlichen Teil des Contention-Systems der Hauptgrube zu erproben. Das Intervall besteht aus siliziumdioxid- und tonsteinalteriertem, feinkörnigem Sandstein/Quarzit der unteren Bisbee-Gruppe sowie aus Schluffstein/Hornfels, der von hydrothermalen Brekzien, Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen und Verwerfungen/Spalten mit Quarzerzgängen durchzogen ist. Mäßige bis starke Eisenoxide, Manganoxide, orange bis rote Farbe und oxidierte Pyritstandorte.

- Bohrloch TR25-06 - Konzipiert als Fächer, um die Neigung von TR25-05 zu erproben. Es durchteufte eine Mineralisierungszone mit mäßiger Mächtigkeit in einer Tiefe von 35 bis 44 m, stieß jedoch in einer Tiefe von 76 bis 105 m auf eine größere Mineralisierungszone, in der 6 m mit alten Abbaustollen vorgefunden wurden. Unmittelbar oberhalb des Stollens wurden 3,04 m mit 2.149,5 g/t AgÄq (556,5 g/t Ag, 17,7 g/t Au) durchteuft. Insgesamt wies der Abschnitt von 28,9 m einen Gehalt von 250,2 g/t AgÄq (70,8 g/t Ag, 1,993 g/t Au) auf, wobei die 6,08 m mit Stollen als Nullwert erachtet wurden. Das Intervall besteht aus siliziumdioxid- und tonsteinalteriertem, feinkörnigem Sandstein/Quarzit der unteren Bisbee-Gruppe sowie aus Schluffstein/Hornfels und Kalkstein, der von kleineren hydrothermalen Brekzien und Verwerfungen/Spalten mit schwachen bis starken Quarzerzgängen durchzogen ist. Mäßige bis starke Eisenoxide, Manganoxide, orange bis rote Farbe und oxidierte Pyritstandorte.

- Bohrloch TR25-07 - Etwa 80 m westlich von TR23-02 auf der Bohrlinie M gebohrt. Es durchschnitt vier Zonen mit oxidierter Ag-Au-Mineralisierung von 13,7 m mit 22,6 g/t AgÄq, 10,6 m mit 17,5 g/t AgÄq, 18,2 m mit 9,3 g/t AgÄq und 41,0 m mit 15,9 g/t AgÄq (5,4 g/t Ag, 0,117 g/t Au). Das Bohrloch endete in der Mineralisierung. Das Bohrloch wurde konzipiert, um die Westseite des Contention-Systems von Westen aus zu erproben. Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in Richtung Westen und in die Tiefe offen. Das Intervall besteht aus siliziumdioxid- und tonsteinalteriertem, feinkörnigem Sandstein/Quarzit der unteren Bisbee-Gruppe sowie aus Schluffstein/Hornfels und dünnem Kalkstein, der von Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen und Verwerfungen/Spalten mit Quarzerzgängen durchzogen ist. Mäßige bis starke Eisenoxide, Manganoxide, orange bis rote Farbe und oxidierte Pyritstandorte.

- Bohrloch TR25-08 - Etwa 70 m westlich von TR24-02 auf der Bohrlinie K gebohrt. Es durchteufte zwei Zonen mit oxidierter Ag-Au-Mineralisierung von 74,5 m mit 36,4 g/t AgÄq (19,8 g/t Ag, 0,184 g/t Au) und 31,9 m mit 13,7 g/t AgÄq (6,0 g/t Ag, 0,085 g/t Au). Das Bohrloch endete in der Mineralisierung. Das Bohrloch wurde konzipiert, um die Westseite des Contention-Systems von Westen aus zu erproben. Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in Richtung Westen und in die Tiefe offen. Das Intervall besteht aus siliziumdioxid- und tonsteinalteriertem, feinkörnigem Sandstein/Quarzit der unteren Bisbee-Gruppe sowie aus Schluffstein/Hornfels, der von Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen und Verwerfungen/Spalten mit Quarzerzgängen durchzogen ist. Mäßige bis starke Eisenoxide, Manganoxide, orange bis rote Farbe und oxidierte Pyritstandorte.

Die Bohrabschnitte können hier aufgerufen werden:

Link zu Schnittansicht Bohrloch TR25-04

Link zu Schnittansicht Bohrloch TR25-05 und TR25-06

Link zu Schnittansicht Bohrloch TR25-07

Link zu Schnittansicht Bohrloch TC25-08

Die neunzehn bisher als Teil des Programms ausgeführten RC-Bohrlöcher sind hauptsächlich Teil eines Fanrasters, das im Gebiet Contention seit 2020 ausgeführt wird. Achtzehn dieser RC-Bohrlöcher dienten der Prüfung von Erweiterungen an den westlichen und östlichen Grenzen, den südlichen Erweiterungen und unter der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention, die die historische Grube unter Tage und den offenen Tagebau Contention enthält. Ein RC-Bohrloch prüfte eine herausragenden Gang- und Fissurenabschnitt unter mineralisierten Ausbissen und historischen Schächten. Das Bohrprogramm hat weiterhin ausgiebig oxidierte und hämatitreiche, silifizierte hydrothermale Brekzien identifiziert, bestehend aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee-Gruppe, typisch für das in der Vergangenheit in der Mine Contention gewonnene Material.

Weitere Mineralisierungsarten werden durch die aktuellen Bohrungen umrissen: Manganverdrängung in Kalksteinformationen und Skarn, Quarzadern, Sulfidrelikten wie Versprengungen, Silifizierung von alteriertem Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyren und hydrothermalen Brekzien. Aus dem derzeit berichteten Programm 2025 ist TR25-07 das in die größte Tiefe ausgeführte Bohrloch, mit einer Neigung von -60 und einer Tiefe von 225,6 m (195,4 m vertikal), das über fast die gesamte Länge in mineralisiertem und oxidiertem Gestein verblieb.

Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention weiterhin offen ist und in die Tiefe reicht, und das Mineralisierungsvolumen expandiert.

RC- und Kernbohrprogramm 2025

Das RC-Bohrprogramm richtet sich auf oberflächennahe Zonen der Oberflächenexploration und geologischer 3D-Modellierung, die Aussicht auf mächtige Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung versprechen, mit Vorbohrungen zur Prüfung tieferer CRD-Ziele. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden bisher 19 RC-Bohrlöcher (3.414,3 Meter) ausgeführt, die auf die Hauptzone Contention und die südlichen Erweiterungen als Step-Out-Ziele und auf ein Gebiet an der Westseite als erstes Bohrziel ausgerichtet waren. Die Ergebnisse aus den ersten fünf Bohrlöchern der südlichen Erweiterungen werden jetzt bekanntgegeben. Erste Analyseergebnisse validieren das Oxid-Gold-Silber-Umfeld wie im geologischen Explorationsmodell von Aztec beschrieben.

Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025 sind: Expansion der bekannten Mineralisierung, horizontal nach Westen, Norden und Süden, abwärts über die in den Jahren 2020-24 von Aztec in der Grube Contention ausgeführten Bohrlöcher hinaus, mit Step-Outs zur Erweiterung der dort entdeckten oberflächennahen, mächtigen großflächigen Gold-Silber-Mineralisierung; die Prüfung der ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen und die Exploration neuer, im Gebiet Westside identifizierter Ziele durch erste Bohrungen.

Tabelle 1A: Kürzlich erhaltene Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen auf Contention South

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m*) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (1) (g/t) Bemerkungen

TR25-04 185,4 188,5 3,04 0,11 27,05 37,17

196,1 199,1 3,04 0,18 6,15 22,35

TR25-05 3,04 50,2 47,1 0,55 36,36 85,46

Einschließlich: 19,8 24,3 4,6 3,91 238,73 590,42

TR25-06 35,0 44,1 9,1 0,14 13,95 26,13

76,0 104,9 28,9 1,99 70,83 250,22 6m-Strosse

Einschließlich: 83,6 86,6 3,0 17,7 556,5 2149,5

112,5 135,3 22,8 0,07 5,06 11,38

TR25-07 42,6 56,2 13,7 0,14 10,37 22,64

68,4 79,0 10,6 0,15 3,80 17,45

103,4 121,6 18,2 0,07 2,92 9,31

171,8 212,8 41,0 0,12 5,39 15,89

TR25-08 48,6 60,8 12,2 0,68 94,47 155,78

47,1 121,6 74,5 0,18 19,85 36,45

156,6 188,5 31,9 0,09 6,04 13,72

Tabelle 1B: Zuvor gemeldete Ergebnisse für Tombstone in 2025

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m*) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (1) (g/t) Bemerkungen

TC25-01 105,1 128,0 22,9 0,18 23,0 39,4

TC25-02 73,1 135,6 62,5 0,24 19,4 40,7

TR25-01 Keine Ergebnisse mit

Werten von

Interesse

TR25-02 68,6 97,5 29,0 0,19 10,4 27,6

123,4 158,5 35,1 0,05 8,7 11,8

182,9 192,0 9,1 0,08 5,4 12,9

TR25-03 67,0 117,3 50,3 0,41 53,0 89,7

Including: 88,4 94,5 6,1 2,26 253,0 456,6

Anmerkung 1: Gold- und Silberäquivalente werden anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 90:1 im Jahr 2025, 80:1 in den Jahren 2023 und 2024 und 70:1 im Jahr 2021 berechnet.

Tabelle 2 - Bohrlochkoordinaten

Bohrloch UTM East UTM North Azimut Neigung Gesamte Tiefe (m)

TC25-01 588540 3507254 82 65 182,9*

TC25-02 588721 3507513 120 65 158,5*

TR25-01 588618 3507105 106 60 189,0

TR25-02 588722 3507589 140 75 193,6

TR25-03 588721 3507586 140 50 152,4

TR25-04 588524 3507933 120 60 201,2

TR25-05 588826 3507637 90 60 164,6

TR25-06 588825 3507637 0 90 170,7

TR25-07 588647 3507948 105 60 225,6

TR25-08 588639 3507848 105 65 193,5

*Beide Bohrungen sind Vorbohrungen für die Tiefkernbohrung 2025

Bohrproben werden alle 1,52 Meter aus RC-Fragmenten und alle 1,5 Meter aus Sägematerial der Kernbohrlöcher genommen. Die Proben werden durch Bureau Veritas auf Gold geprüft, mit einer 30-Gramm-Probe unter Verwendung der Methode FA430, gefolgt von MA300. Bureau Veritas ist unabhängig vom Unternehmen und von der qualifizierten Person. Gegebenenfalls vorhandene Überschreitungen werden mit MA370 oder FA530 analysiert. Das Unternehmen setzt bei seinen Explorationsprobenahmeprogrammen standardmäßig Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren ein. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein branchenübliches QAQC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Standards und Duplikaten umfasst. Die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse in das Labor Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, gebracht. Die QAQC für die Bohrprogramme wurde bewertet und für gut befunden.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großflächigen, potenziell auswaschbaren, mesothermalen Gold-Silber-Oxid-Mineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Step-Out-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Mögliche Ziele könnten das Streichen und die Erweiterungen der oberflächennahen Oxid-Mineralisierung in die Tiefe enthalten und sich entlang dieser Trends tiefer in die Sulfidzone bewegen, da in der Vergangenheit bedeutende Produktion in Tiefen von 300 Metern erfolgte*2.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermale Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Muttergesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) befindet sich die Formation Bisbee unterhalb einer etwa zwei Kilometer dicken Schicht derselben Karbonatgesteinsformationen aus dem Paläozoikum, die auch die 110 Mio. t Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen. *3

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probennahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

- Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (33) und nicht patentierten (73) Schürfrechten (663 Hektar bzw. 1.639 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, großartiger Infrastruktur, einer nahegelegenen Stadt, Straßenanbindung, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom.

- Die historische Silberregion*2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

- Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-24 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

- Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Krater-Ringstruktur durchschneiden

*Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

Quellennachweis:

1 - Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013

2 - Greeley, Michael N., A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area, Juni 1984

3 - M3 Engineering and Technology Corp., Hermosa Project N.I. 43-101F1 Pre-Feasibility Study, Januar 2014

Allen David Heyl, B.Sc., CPG - AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Herr Heyl hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Simon Dyakowski

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

