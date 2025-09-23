IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Europa: Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden größer als gedacht!

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Europa: Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden größer als gedacht!

Europas Wirtschaft ist bei Seltenen Erden von China abhängiger als gedacht. Das zeigt eine neue Studie aus Österreich. Im Worst Case-Szenario droht der Stillstand in Fabriken. Unterdessen bemühen sich andere Länder, ihre Abhängigkeit zu reduzieren. Die wenigen börsennotierten Unternehmen in diesem Bereich profitieren von den Sorgen.

Studie: Lieferketten in Gefahr

Der von den USA angezettelte Handelskrieg mit China hat zu Gegenreaktionen geführt. Beijing hat den Export von Seltenen Erden streng reguliert und teilweise eingeschränkt. Betroffen sind dabei auch europäische Partnerländer wie Deutschland. Bisher gingen Analysten davon aus, dass China etwa 60 Prozent des weltweiten Abbaus der Metalle kontrolliert sowie 90 Prozent der Verarbeitungskapazitäten. Doch eine aktuelle Studie aus Österreich sieht eine größere Abhängigkeit. Demnach sei die Lage für Europas und Deutschlands Industrie kritisch und unterschätzt.

Versorgungslage für Deutschlands Industrie kritisch

Demnach sei die Versorgungslage bei Seltenen Erden für Europa und Deutschland aufgrund der starken Abhängigkeit von China zunehmend kritisch. So zeigt die neue Studie des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) verborgene Abhängigkeiten entlang der Lieferketten von Seltenen Erden. Konkret gehe die Abhängigkeit über direkte Lieferungen hinaus. So sei die Versorgung insbesondere bei kritischen Zwischenprodukten wie Magneten gefährdet. Diese sind essentiell für Zukunftstechnologien wie E-Mobilität, Windkraftanlagen und Hightech-Elektronik. Ihre Verarbeitung wird demnach fast vollständig (91 %) von China kontrolliert. Laut Studie birgt diese Abhängigkeit bislang unterschätzte Risiken: Schon geringe geopolitische Spannungen, Exportstopps oder logistische Engpässe können Lieferketten unterbrechen und ganze Produktionsausfälle auslösen. Heißt es. Für die Analyse haben die Forscher globale Handelsnetzwerke rund um 168 Seltene Erden-bezogene Produktgruppen in 170 Ländern von 2007 bis 2023 untersucht.

USA wollen Abhängigkeiten reduzieren

Im Gegensatz zur Europäischen Union bemühen sich die USA ganz konkret, die Abhängigkeiten von China bei Seltenen Erden zu reduzieren. So wurden staatliche Mittel in Millionenhöhe für die von MP Materials betriebene Seltene Erden-Mine Mountain Pass in Nevada bereitgestellt - die einzige Mine dieser Art im Land. Mit dem frischen Kapital soll die Produktion massiv erhöht werden. Zudem hatte auch der Telefon-Konzern Apple 500 Mio. US-Dollar zugesagt, um sich Seltene Erden zu sichern.

Nur wenige westliche Firmen bei Seltenen Erden aktiv

Neben MP Materials gibt es nur wenige westlichen Unternehmen, die im Bereich der Seltenen Erden tätig sind. Hierzu zählt auch St. George Mining (0,055 AUD; AU000000SGQ8). Das australische Unternehmen entwickelt das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Auf der Lagerstätte finden sich relevante Mengen an Niobium und Seltenen Erden. Erste Meilensteine hat das Unternehmen bereits erreicht. So präsentierte St. George Mining jüngst die erste JORC-konforme Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt. Demnach finden sich dort 41,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,68 % Niobpentoxid sowie 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13 % an Seltenen Erden. Bei Seltenen Erden weist das Vorkommen damit eine der höchsten Grade außerhalb Chinas auf und ist vom Volumen der Mineralisierung vergleichbar mit Mountain Pass. Jüngst veröffentlichte St. George Mining zudem Bohrergebnisse mit hohen Graden an Niobium und Seltenen Erden. Diese stammen aus einem Bereich etwa einen Kilometer von der bestehenden Ressource entfernt. Das Unternehmen betont, dass fast die gesamte Lagerstätte sich innerhalb der oberen 100 Meter und damit direkt an der Oberfläche befindet. Das hält die Produktionskosten für die geplanten Tagebauerschließung niedrig. Parallel wurden geologische und geotechnische Studien gestartet. Das Ziel: die Machbarkeit des Projekts im Rahmen einer Scoping-Studie bis Ende 2025 wirtschaftlich zu bewerten.

Niobium: Zweite Chance für St. George Mining!

Neben den wichtigen Seltenen Erden finden sich auf der Lagerstätte auch relevante Mengen an Niobium. Das Metall ist aus der modernen Industrie kaum wegzudenken. Es verleiht Stahl eine hohe Festigkeit, ohne ihn schwerer zu machen - ein Vorteil, der in Pipelines, Fahrzeugrahmen oder Hochhauskonstruktionen entscheidend ist. Trotz wachsender Nachfrage ist das Angebot begrenzt und wie bei Seltenen Erden stark konzentriert. So verfügt Brasilien nicht nur über die dritthöchsten Reserven an Seltene Erden weltweit. Es dominiert auch 90 Prozent des Weltmarktes für Niobium - hauptsächlich kontrolliert durch das Privatunternehmen CBMM, an dem sich bereits zwei chinesische Unternehmen in der Vergangenheit beteiligt hatten. Auch Niobium ist für die europäische wie US-amerikanische Industrie unverzichtbar.

Analysten raten zum Einstieg

Finanziell ist St. George Mining gut aufgestellt, um die Lagerstätte weiterzuentwickeln. Jüngst konnte die Firma 5 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln. Dieses Jahr sollen neben der Scoping-Studie, die einen ersten Einblick in die Wirtschaftlichkeit des Projekts gibt, auch weitere Bohrungen zur Vergrößerung der Ressource stattfinden. Bezeichnenderweise befindet sich das Projekt von St. George in unmittelbarer Nähe zum Betrieb von CBMM und weist eine ähnliche Mineralisierung auf - was Vertrauen in das Potenzial von St. George weckt, ebenfalls die kommerzielle Produktion von Niob voranzutreiben.

Der Börsenwert von St. George Mining liegt aktuell bei etwa 240 Mio. AUD. Die Analysten von East Coast Research sehen deutlich höheres Potenzial und gaben im Mai ein Kursziel von 0,14 AUD aus. In einer neueren Analyse vom 1. August hat Pitt Research sein Kaufen-Votum bestätigt und sieht einen fairen Wert für das Unternehmen von 517 bis 798 Mio. AUD. Das entspricht einem Kurs von 0,13 bis 0,21 AUD je Aktie.

---------

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

