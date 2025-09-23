IRW-News: Planethic Group AG: Mililk Food Tech mit strategischem Markteintritt in Ostafrika - LOI über 120 Mio. Liter Mililk® pro Jahr unterzeichnet

IRW-PRESS: Planethic Group AG: Mililk Food Tech mit strategischem Markteintritt in Ostafrika - LOI über 120 Mio. Liter Mililk® pro Jahr unterzeichnet

Ludwigsfelde (IRW-Press/23.09.2025) - Ludwigsfelde, den 23. September 2025 - Die Mililk Food Tech GmbH ("Mililk"), eine 100%ige Tochtergesellschaft der

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder

"Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ),gibt heute bekannt, dass mit einem potenziellen Distributionspartner eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) über die Lieferung von

120 Millionen Litern Mililk® pro Jahr unterzeichnet wurde.

Mililk®, die innovative Technologie der nächsten Generation zur effizienten und nachhaltigen Produktion von Milch, Milchalternativen, Säften, Smoothies und Suppen, vereint guten Geschmack mit maximaler Funktion, langer Haltbarkeit, geringem Logistikaufwand und einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Diese Attribute machen die Mililk®-Produkte insbesondere für diese Region zum Gamechanger und erzeugen eine hohe Nachfrage.

Mit dem LOI gelingt Mililk der

Eintritt in den ostafrikanischen Markt, der durch stabile makroökonomische Rahmenbedingungen und ein prognostiziertes jährliches BIP-Wachstum von mehr als fünf Prozent überzeugt. Im vergangenen Jahr lag das

Gesamt-Bruttoinlandsprodukt

der Länder der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) bei über 300 Mrd. USD.

Ostafrika gilt mit

mehr als 300 Millionen Einwohnern als eine der dynamischsten Wachstumsregionen Afrikas. Grund dafür sind eine junge, wachsende Bevölkerung, die zunehmende Urbanisierung sowie eine wachsende Mittelschicht mit steigender Nachfrage im Hinblick auf moderne Konsumgüter.

In den kommenden Wochen wird eine Delegation unter Leitung des designierten Planethic Group CEOs, Rayan Tegtmeier, nach Afrika reisen, um die Verträge mit den Kunden zu finalisieren. Neben der zum Start geplanten Belieferung mit Mililk®-Produkten aus Deutschland liegt der Fokus auch auf der Planung einer

Mililk®-Produktionsanlage in Ostafrika.

Rayan Tegtmeier, designierter CEO der Planethic Group AG, erklärt: "Der Abschluss dieses LOI ist ein Meilenstein auf dem Weg, Mililk® auch in wachstumsstarken Märkten außerhalb Europas und der USA erfolgreich zu positionieren. Mit Ostafrika erschließen wir nicht nur eine Region mit exzellenten Wachstumsperspektiven, sondern setzen zugleich ein starkes Signal für unsere internationale Expansionsstrategie. Auf Sicht von 18 Monaten wird mittlerweile einVolumen von

280 Millionen Litern

Mililk® von Kunden aus Nordamerika, Afrika und Asien nachgefragt."

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich FoodTech mit Fokus auf profitables Wachstum, technologische Innovationen und nachhaltige Expansion in internationale Märkte.

Unter den Marken Happy Cheeze, Mililk®, Peas on Earth sowie Veganz wurden innovative pflanzenbasierte Lebensmittel entwickelt. Das breite Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch-, Käse- und Fleischalternativen ist in der D-A-CH-Region sowohl online als auch im Einzel- und Großhandel erhältlich, unter anderem bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet.

Zu den weiteren Beteiligungen der Planethic Group zählen die IP Innovation Partners Technology GmbH (IP-Portfolio) und die Suplabs GmbH (Nahrungsergänzungsmittel). Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Gewinnbeteiligung an der OrbiFarm GmbH.

Kontakt Planethic:

Karsten Busche

IR-Berater

Telefon: +49 (0) 30 2936378 0

Email: ir@planethic.de

Website: www.planethic.de (

http://www.veganz.de)

(Ende)

Aussender: Planethic Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Bredack

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.planethic.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.