Klingbeil bringt Haushalt 2026 ins Parlament ein

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag berät in dieser Woche erstmals den Etatentwurf für das kommende Jahr. Zum Auftakt der Haushaltswoche bringt Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) seine Pläne am Dienstag ins Parlament ein. Danach debattieren die Abgeordneten die Pläne für die einzelnen Ministerien.

Zuerst geht es um den umstrittenen Verkehrsetat - Minister Patrick Schnieder (CDU) hatte kürzlich beklagt, er habe zu wenig Geld für den Neu- und Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen. Am Dienstag werden auch die Etats des Bauministeriums, des Gesundheits- und des Landwirtschaftsministeriums beraten. Es ist die zweite Haushaltswoche in Folge - erst am vergangenen Donnerstag hatte der Bundestag den Etat für dieses Jahr beschlossen.

Für das kommende Jahr plant Klingbeil mit Ausgaben von 520,5 Milliarden Euro - rund 18 Milliarden mehr als dieses Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen Schulden von fast 90 Milliarden Euro aufgenommen werden. Dazu kommen Kredite aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr, so dass letztlich Schulden von 174,3 Milliarden Euro zu Buche schlagen./tam/DP/stw