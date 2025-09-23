Werbung ausblenden

Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato warnt Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Die Nato und die Alliierten würden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, heißt es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Bündnisstaaten./aha/DP/jha

