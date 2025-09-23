Werbung ausblenden

Neue US-Gesetze könnten BayWa-Sanierung ins Wanken bringen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

München (Reuters) -Die Abneigung von US-Präsident Donald Trump gegen Erneuerbare Energien könnte die Sanierung des bayerischen Agrarkonzerns BayWa gefährden. Die 51-Prozent-Tochtergesellschaft BayWa r.e., die Wind- und Solarprojekte entwickelt, betreibt und weiterverkauft, sei von der geplanten Einschränkung der staatlichen Förderung von Erneuerbaren Energien in den USA betroffen, teilte die BayWa AG am Dienstag in München mit. Nach dem "One Big Beautiful Bill Act" von Trump sollen die von seinem Vorgänger Joe Biden im "Inflation Reduction Act" eingeführten Steuergutschriften für solche Projekte bis 2028 schrittweise auslaufen. Das könne die Umsatz- und Ertragserwartungen der BayWa r.e. über den Haufen werfen, warnte die BayWa.

"Die Prüfung des genauen Umfangs der möglichen Auswirkungen sowie der Möglichkeit, diese durch Gegenmaßnahmen zu beschränken, wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern", hieß es in der Mitteilung. Die BayWa AG hat für ihre Sanierung Erträge und Ausschüttungen der Tochter fest eingeplant. Sollten diese deutlich geringer ausfallen als gedacht, müsste die BayWa AG möglicherweise mit weitergehenden Maßnahmen reagieren, um ihre Sanierung abzusichern. Sie hatte sich im Frühjahr dagegen entschieden, die Mehrheit an der BayWa r.e. abzugeben, auch weil sie damit rechnet, dass sich diese später teurer verkaufen lässt. Der Vorstand sei "aus heutiger Sicht zuversichtlich, die Sanierung mit Hilfe entsprechender Gegenmaßnahmen (...) bis Ende 2028 erfolgreich abschließen zu können", erklärte die BayWa AG. Die BayWa-Aktie gab dennoch um drei Prozent auf 8,18 Euro nach.

Unter dem Wegfall der Steuervergünstigungen würde die BayWa r.e. sowohl als Betreiber leiden als auch bei einem Verkauf der Solar- und Windparks, weil der nächste Eigentümer mit geringeren Erträgen rechnen kann. Unternehmenskreisen zufolge sieht der Vorstand aber gute Chancen, die Ertragsausfälle in den USA durch Projekte in anderen Ländern wettzumachen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BayWa

Das könnte dich auch interessieren

Wochenausblick
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuchegestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche
Angeschlagener Agrar-Händler
Trump könnte Baywa-Sanierung erschwerenheute, 10:47 Uhr · dpa-AFX
Trump könnte Baywa-Sanierung erschweren
Spekulationen über Fusion mit Adidas
Aktienkurs von Puma zieht deutlich an16. Sept. · dpa-AFX
Aktienkurs von Puma zieht deutlich an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden