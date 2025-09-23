POLITIK: Baerbock fände Frau auf UN-Chefposten gut

NEW YORK/BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzende der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, fände es "wunderbar", wenn als Nächstes eine Frau auf den Posten des UN-Generalsekretärs kommt - sieht sich selbst aber nicht in dem Amt. Auf die Frage, wie eine UNO-Generalsekretärin Annalena Baerbock klinge, sagte sie dem Stern: "Die Betonung auf "in" - das klingt wunderbar! Und vor allem überfällig nach 80 Jahren." Die ehemalige Bundesaußenministerin von den Grünen fügte hinzu: "Aber dass ich das Amt übernehme, ist ausgeschlossen." Den Prozess der Auswahl zu steuern, das sei jetzt ihr Job. "Und der ist bei dieser Weltlage schwierig genug."

In New York startet heute die Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit mehr als 140 Staats- und Regierungschefs. Das Treffen dürfte dieses Jahr von der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump und dem Krieg in Gaza dominiert werden. Baerbock hatte den neuen Job als Präsidentin der UN-Vollversammlung erst vor rund zwei Wochen angetreten.

Ob sie nach der einjährigen Amtszeit zurück nach Berlin gehe, sei derzeit noch "vollkommen offen", sagte sie nun "Stern". Das neue Leben in New York bringe eine neue Freiheit mit sich. "In Deutschland war das gerade für die Kinder nicht immer so einfach, dass die Mutter überall erkannt wird. Hier gehe ich komplett unter, ich kann rausgehen, ohne dass jedes Mal genau geschaut wird, ob man auch wirklich stehen bleibt, wenn die Ampel plötzlich auf Rot umspringt."/thn/DP/jha