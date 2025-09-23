Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Debatte um die Zweistaatenlösung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Debatte um die Zweistaatenlösung:

"Es ist vollkommen unklar, wer den palästinensischen Staat aufbauen sollte. Etwa die Palästinensische Autonomiebehörde, die zurzeit das Westjordanland regiert? Eine von Korruption zerfressene Institution, die mit EU-Milliarden unter anderem Schulbücher druckte, die zum Israel-Hass aufstacheln? Die mit ihrem 'Märtyrerfonds' Renten an inhaftierte Terroristen und Familien von Selbstmordattentätern zahlte? Die seit fast zwei Jahrzehnten keine Wahl mehr durchgeführt hat? Und die bei einer Wahl vermutlich gegen mögliche Nachfolger der Hamas verlieren würde - die dann Palästina erneut zum Aufmarschplatz gegen Israel ausbauen könnten, wie sie es im Gazastreifen getan haben?"/yyzz/DP/stw

