S-Bahn-Strecke Frankfurt-Offenbach wieder gesperrt

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - In den Herbstferien wird wieder die S-Bahn-Strecke zwischen dem Osten Frankfurts und Offenbach gesperrt. Ab Donnerstagabend, 2. Oktober, fahren keine Bahnen mehr, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Betroffen sind die Linien S1, S2, S8 und S9. Bereits in den Sommerferien ging wegen Bauarbeiten auf der wichtigen Pendelstrecke nichts mehr.

Die Bahnen fahren nicht zwischen Frankfurt-Ostendstraße und Offenbach-Ost. Gesperrt wird der Abschnitt am 2. Oktober um 21 Uhr, die erste Bahn fährt dann den Plänen zufolge wieder am 20. Oktober um 5 Uhr.

Ersatzbusse und umgeleitete Züge

Es sind Ersatzbusse unterwegs, zudem werden Züge über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet. In zwei Nächten gibt es zusätzliche Sperrungen Richtung Hanau beziehungsweise Richtung Stadion, vom 8. auf den 9. Oktober sowie vom 17. auf den 18. Oktober, wie die Bahn mitteilt. Betroffen ist jeweils die S8.

Grund für die Sperrungen sind Arbeiten am Brandschutz in den drei Offenbacher Stationen. Auch die Sanierung der Station Frankfurt-Mühlberg steht auf dem Plan.

Insgesamt werden laut dem Unternehmen rund 180 Millionen Euro investiert. Zusätzlich zu den Sommerferien war die Strecke für die Arbeiten bereits an mehreren Wochenenden und nachts gesperrt./isa/DP/stw