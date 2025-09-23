Werbung ausblenden
Werbung von
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft

Trader-Interview mit Rocco Gräfe: Booking Holdings, AppLovin, MercadoLibre, Uber & SAP

Lang & Schwarz · Uhr
Artikel teilen:

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Rocco Gräfe über aktuelle Chancen rund um Booking, AppLovin, MercadoLibre, Uber und SAP – Unternehmen aus den Bereichen Online-Reisen, Mobile Werbung, E-Commerce, Mobilität und Unternehmenssoftware.

Im Zentrum der Analyse stehen jeweils die Geschäftsmodelle, künftige Branchentrends und das Potenzial der Firmen im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung, KI und globalem Wettbewerb.

Folgende Werte werden besprochen:

Booking Holdings – Führender globaler Online-Anbieter für Reise und Hotelbuchungen.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/581388
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/581388


AppLovin – US-Technologieunternehmen für Mobile App-Monetarisierung und Werbung.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/1589215
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/1589215


MercadoLibre – Größter E-Commerce- und Payment-Anbieter in Lateinamerika.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/mercadolibre-aktie
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/mercadolibre-aktie


Uber – Weltweit bekannte Plattform für On-Demand-Mobilität, Lieferdienste und Logistik.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/858912
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/858912


SAP – Deutscher Softwarekonzern mit Fokus auf cloudbasierte Geschäftsprozesse.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/sap-aktie
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/sap-aktie


Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
AppLovin
Uber
Mercadolibre
Booking Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Wochenausblick
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuchegestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden