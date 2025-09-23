Trader-Interview mit Rocco Gräfe: Booking Holdings, AppLovin, MercadoLibre, Uber & SAP

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Rocco Gräfe über aktuelle Chancen rund um Booking, AppLovin, MercadoLibre, Uber und SAP – Unternehmen aus den Bereichen Online-Reisen, Mobile Werbung, E-Commerce, Mobilität und Unternehmenssoftware.



Im Zentrum der Analyse stehen jeweils die Geschäftsmodelle, künftige Branchentrends und das Potenzial der Firmen im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung, KI und globalem Wettbewerb.



Folgende Werte werden besprochen:



Booking Holdings – Führender globaler Online-Anbieter für Reise und Hotelbuchungen.

AppLovin – US-Technologieunternehmen für Mobile App-Monetarisierung und Werbung.

MercadoLibre – Größter E-Commerce- und Payment-Anbieter in Lateinamerika.

Uber – Weltweit bekannte Plattform für On-Demand-Mobilität, Lieferdienste und Logistik.

SAP – Deutscher Softwarekonzern mit Fokus auf cloudbasierte Geschäftsprozesse.

Risikohinweis:

Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.