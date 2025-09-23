Werbung ausblenden

Trump macht UN schwere Vorwürfe: Lösen kaum Probleme

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Vereinten Nationen schwere Vorwürfe gemacht und behauptet, dass sie kaum Probleme lösten. "Die UN lösen nicht nur zu selten die Probleme, die sie lösen sollten, sondern schaffen sogar neue Probleme, die wir lösen müssen", sagte er bei seiner Rede vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs bei der UN-Generaldebatte.

Unter anderem machte er die Vereinten Nationen für die unkontrollierte Immigration verantwortlich. "Die UN unterstützen Menschen, die illegal in die Vereinigten Staaten einreisen, und dann müssen wir sie wieder herausholen." Die UN unterstützten Menschen ohne legale Einreiseerlaubnis unter anderem mit Lebensmitteln und Unterkünften.

Trump ist bekannt für seine harte Linie gegenüber Migranten, welche die USA illegal betreten und Asyl beantragen./ngu/DP/men

