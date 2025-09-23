Werbung ausblenden

Trump-Rede ohne Teleprompter - 'große Schwierigkeiten'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump muss bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung zunächst ohne Teleprompter auskommen. Er werde ohne den Monitor sprechen, der ihm seinen Redetext anzeigt, sagte Trump zu Beginn seines Auftritts vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs bei der Generaldebatte der Vereinte Nationen - "weil der Teleprompter nicht funktioniert."

Trotzdem sei er glücklich, in New York sprechen zu können, sagte Trump. "Ich kann nur sagen, wer auch immer diesen Teleprompter bedient, steckt in großen Schwierigkeiten." Das Publikum in der großen Halle der UN-Vollversammlung lachte daraufhin.

Die Rede Trumps am ersten Tag der UN-Generaldebatte in New York markiert seine Rückkehr auf die größte diplomatische Bühne der Welt. Zuletzt sprach er vor der Vollversammlung 2019 in seiner ersten Amtszeit./scb/DP/stw

