Weniger Verkehrstote im Juli auf Deutschlands Straßen

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland ist im Juli gesunken.

Sie verringerte sich um sieben auf 281 Personen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte.

Darüber hinaus wurden rund 36.700 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt. Das waren in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (36.600). Im Zeitraum Januar bis Juli 2025 erfasste die Polizei rund 1,4 Millionen Straßenverkehrsunfälle, das waren rund ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Darunter waren 169.000 Unfälle mit Personenschaden. Dabei kamen 1593 Menschen ums Leben. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Personen gestiegen. Die Zahl der Verletzten blieb mit 211.000 nahezu unverändert.

