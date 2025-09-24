Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH/Barclays: Anlegerreaktion bei Gerresheimer übertrieben

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Die Experten sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem Einbruch aus. Die Prüfung betreffe lediglich weniger als 5 Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gestehen die Experten ein. Ihre Einstufung bleibt dennoch mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight"./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Gerresheimer

Das könnte dich auch interessieren

Im Fokus
BaFin leitet Prüfung von Gerresheimer-Bilanz einheute, 10:42 Uhr · Reuters
BaFin leitet Prüfung von Gerresheimer-Bilanz ein
LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
gnubreW
22. Sept. · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden