Börsenneulinge TKMS und Aumovio ziehen in MDax ein - Dax bleibt unverändert

München, 03. Dez (Reuters) - Drei Börsenneulinge dieses Herbstes bekommen noch vor Weihnachten einen Platz in den Aktienindizes der Deutschen Börse.

Der vom Reifenkonzern Continental abgespaltene Autozulieferer Aumovio zieht am 22. Dezember ebenso in den Nebenwerteindex MDax ein wie TKMS, der von Thyssenkrupp an die Börse gebrachte Hersteller von U-Booten und Fregatten, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Für sie weichen der Düsseldorfer Verpackungshersteller Gerresheimer nach geplatzten Anlegerhoffnungen auf eine Übernahme sowie der Lebensmittel-Lieferdienst HelloFresh, die in den SDax absteigen.

Im Leitindex Dax der 40 wichtigsten Werte an der Frankfurter Börse gibt es erwartungsgemäß keine Veränderung.

Neu im Kleinwerteindex SDax ist der Prothesenhersteller Ottobock, der als einziges Unternehmen im Herbst mit einem Börsengang in Frankfurt frisches Geld eingesammelt hatte. Daneben gibt es weitere drei SDax-Aufsteiger: Tonies, der Hersteller der Hörspielboxen für Kinder ("Toniebox"), der Biokraftstoffhersteller Verbio und das Berliner Softwareunternehmen PSI, das allerdings vor der Übernahme durch den Finanzinvestor Warburg Pincus steht und deshalb auf absehbare Zeit wieder aus dem SDax fallen könnte. Die Mehrheit hat sich Warburg Pincus bereits gesichert.

Insgesamt sechs Werte müssen den SDax verlassen. Darunter sind der Börsenneuling von 2023, die Thyssenkrupp-Wasserstoff-Tochter Nucera, und der Personalvermittler Amadeus Fire, der 2010 erstmals in den Index aufgenommen worden war. Weitere Absteiger sind die Biotech-Firma Formycon, der Biotech-Ausrüster Stratec, die auf Osteuropa spezialisierte Bank ProCredit sowie der Lasertechnik-Spezialist LPKF. Die Mitgliedschaft in den Indizes der Börse richtet sich nach dem Marktwert des Streubesitzes und dem Handelsvolumen.