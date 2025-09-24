Enphase Energy - Antizyklischer Trade mit Charme

Normalerweise sind wir eher in Richtung des übergeordneten Trends unterwegs. Doch von Zeit zu Zeit können Anlegerinnen und Anleger auch mal einen antizyklischen Trade wagen – vor allem, wenn dieser Charme besitzt. In diese Kategorie fällt derzeit möglicherweise die Enphase-Aktie. Zunächst musste der Titel in den letzten drei Jahren einen scharfen Kursverfall von über 300 USD auf unter 30 USD verkraften. Zuletzt kam es nochmals zu zwei Abwärtskurslücken und infolgedessen zu neuen Verlaufstiefs, welche aber zeitnah zurückerobert wurden. Letzteres ist ein Indiz, dass der zugrundeliegende Basisabwärtstrend inzwischen einen hohen Reifegrad besitzt. In die gleiche Kerbe schlagen aktuell die positiven Divergenzen seitens des RSI und des MACD – und zwar im Tages- wie auch im Wochenbereich. Am wichtigsten ist in diesem Kontext aber sicherlich der Bruch des Abwärtstrends seit September 2024 (akt. bei 34,89 USD; siehe Chart). Deshalb winkt im ersten Schritt ein Anlauf auf die Widerstandszone aus den Hochs bei gut 43 USD und der verbliebenen Kurslücke vom Juni (obere Gapkante bei 44,36 USD). Gelingt auch der Sprung über diese Hürden, könnten Anlegerinnen und Anleger von einer langfristigen unteren Umkehrformation ausgehen.

Enphase Energy (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Enphase Energy

Quelle: LSEG, tradesignal²

