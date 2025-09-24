Werbung ausblenden

EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.09.2025 / 11:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Continental Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Georg F. W.
Nachname(n): Schaeffler
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AUMOVIO SE

b) LEI
391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
38,30 EUR 3.102,30 EUR
38,30 EUR 35.197,70 EUR
38,50 EUR 38.500,00 EUR
39,00 EUR 39.000,00 EUR
38,64 EUR 2.395,68 EUR
38,64 EUR 2.472,96 EUR
38,64 EUR 231,84 EUR
38,64 EUR 2.859,36 EUR
38,64 EUR 24.343,20 EUR
38,64 EUR 6.221,04 EUR
38,64 EUR 115,92 EUR
38,58 EUR 2.469,12 EUR
38,56 EUR 15.771,04 EUR
38,54 EUR 20.310,58 EUR
38,68 EUR 19.223,96 EUR
38,68 EUR 19.456,04 EUR
37,72 EUR 19.388,08 EUR
37,72 EUR 18.331,92 EUR
37,70 EUR 21.300,50 EUR
37,70 EUR 7.351,50 EUR
37,70 EUR 9.048,00 EUR
36,88 EUR 9.662,56 EUR
36,88 EUR 27.217,44 EUR
37,50 EUR 1.575,00 EUR
37,50 EUR 4.987,50 EUR
37,50 EUR 10.050,00 EUR
37,50 EUR 20.887,50 EUR
37,00 EUR 37.000,00 EUR
37,10 EUR 37.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
37,9642 EUR 455.570,40 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.aumovio.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100854  24.09.2025 CET/CEST

