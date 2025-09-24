EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.09.2025 / 13:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Gerresheimer AG
|Straße, Hausnr.:
|Peter-Müller-Str. 3
|PLZ:
|40468
|Ort:
|Düsseldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299006GD4UWSYZOKC28
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Florian Schuhbauer
Geburtsdatum: 24.04.1975
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|AOC Gecko S.à r.l.
5. Datum der Schwellenberührung:
|19.09.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|8,75 %
|1,88 %
|10,63 %
|34540000
|letzte Mitteilung
|5,31 %
|1,88 %
|7,19 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A0LD6E6
|0
|3020594
|0,00 %
|8,75 %
|Summe
|3020594
|8,75 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Call-Optionen
|18.12.2026
|Jederzeit
|Barausgleich
|150000
|0,43 %
|Call-Optionen
|17.12.2027
|17.12.2027
|Barausgleich
|200000
|0,58 %
|Put-Optionen
|17.12.2027
|17.12.2027
|Barausgleich
|200000
|0,58 %
|Call-Optionen
|18.06.2027
|18.06.2027
|Barausgleich
|240000
|0,69 %
|Put-Optionen
|18.06.2027
|18.06.2027
|Barausgleich
|200000
|0,69 %
|Call-Optionen
|18.06.2027
|18.06.2027
|Barausgleich
|60000
|0,17 %
|Put-Optionen
|18.06.2027
|18.06.2027
|Barausgleich
|60000
|0,17 %
|Summe
|650000
|1,88 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Florian Schuhbauer
|%
|%
|%
|Active Ownership Advisors GmbH
|%
|%
|%
|Active Ownership Group Ltd.
|%
|%
|%
|Active Ownership Capital S.à r.l.
|%
|%
|%
|Active Ownership Fund SICAV SIF SCS
|%
|%
|%
|AOC Gecko S.à r.l.
|6,11 %
|%
|8,00 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Zu Ziffer 7.b.2: Die Put- und Call-Optionen in Höhe von jeweils 0,58%, 0,69% bzw. 0,17% wurden nicht zusammengerechnet, da sie mit einer Collar-Struktur zusammenhängen, bei der die AOC Gecko S.à r.l. nur max. 1,45% der Stimmrechte erwerben kann.
Datum
|22.09.2025
24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2203090 24.09.2025 CET/CEST
