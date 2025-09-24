Werbung ausblenden

Explosion in Oslo - Polizei vermutet kriminellen Hintergrund

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Oslo (Reuters) - Nach einer Explosion im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo hat die Polizei am Dienstag einen zweiten Sprengsatz kontrolliert gesprengt.

Ein Verdächtiger sei zur Befragung festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Verletzte wurden nicht gemeldet. Der Ort des Geschehens befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Universitätscampus und etwa 500 Meter vom Königspalast sowie der israelischen Botschaft entfernt. In einem seltenen Schritt warnten die Behörden die Einwohner Oslos mit einer Notfallnachricht auf ihren Mobiltelefonen vor der Explosion.

Bei dem zweiten Sprengsatz handelte es sich offenbar um eine Handgranate militärischer Bauart, sagte der Einsatzleiter der Polizei, Brian Skotnes, zu Journalisten. "Unsere Hypothese ist, dass es sich um Kriminelle handelt, die eine Rechnung mit anderen Kriminellen offen haben, aber wir können nichts ausschließen." Das Gebiet sei inzwischen sicher.

Die Sender TV2 und die Tageszeitung "Aftenposten" berichteten unter Berufung auf nicht namentlich genannte Insider, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 13-Jährigen. Skotnes lehnte eine Stellungnahme zum Alter des Verdächtigen ab. Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach Berichten über Drohnensichtungen in der Nähe der Flughäfen von Oslo und Kopenhagen.

(Bericht von Nerijus Adomaitis und Gwladys Fouche, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Gold- und Silberbarren.
Dax Tagesrückblick 23.09.2025
Dax nimmt wieder Fahrt auf - Porsche und VW erholen sich von Vortagessturzgestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden