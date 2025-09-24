Fluggesellschaften bringen Jets in Hongkong vor Taifun in Sicherheit

(Reuters) - Vor dem schweren Taifun "Ragasa" haben Fluggesellschaften in Hongkong nicht nur den Verkehr eingestellt, sondern auch Maschinen sicherheitshalber ausgeflogen.

Rund 80 Prozent der Flugzeuge der vier größten in der Stadt ansässigen Gesellschaften wurden verlegt, wie aus Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 hervorging. Auch die meisten Privatjets wurden in Sicherheit gebracht. Die Behörden riefen die höchste Taifun-Warnstufe 10 aus, woraufhin der Flugverkehr am internationalen Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungszone ab Dienstagabend für eineinhalb Tage eingestellt wurde.

Die größte Fluggesellschaft Cathay Pacific strich nach eigenen Angaben mehr als 500 Flüge. Das Unternehmen erklärte, einige Flugzeuge außerhalb von Hongkong zu positionieren. Der Betrieb soll am Donnerstag schrittweise wieder aufgenommen werden. Flugdaten zufolge wurden die Maschinen unter anderem nach Japan, China und Kambodscha verlegt. Die kleinere Gesellschaft Greater Bay Airlines teilte mit, sie habe ihre sieben Flugzeuge aus Sicherheitsgründen außerhalb Hongkongs geparkt.

Der Taifun "Ragasa" ist der bislang stärkste tropische Wirbelsturm dieses Jahres. Er sorgte bereits in Taiwan für eine Flutkatastrophe. Dabei kamen einige Menschen ums Leben. Am Mittwoch nahm der Taifun Kurs auf Hongkong.

(Bericht von Lisa Barrington, geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Thomas Seythal)