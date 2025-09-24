IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt letzte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt letzte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

Saguenay, Québec - 24. September 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es am 19. September 2025 die letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das Angebot) abgeschlossen hat, wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 5. August, 25. August, 15. September und 22. September 2025 näher beschrieben.

Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen der vier Tranchen der Platzierung einen Bruttoerlös in Höhe von 11,5 Mio. $ eingenommen, der über die Ausgabe von 13.297.400 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 6,65 Mio. $ sowie die Ausgabe von 9.785.000 Hard-Dollar-Einheiten mit einem Bruttoerlös von 4,89 Mio. $ zustande kam. Im Rahmen der letzten Platzierungstranche konnte das Unternehmen durch die Ausgabe von 230.000 Flow-Through-Aktien insgesamt 115.000 $ generieren.

Zusammen mit dieser Platzierung hat das Unternehmen seit Juni 2022 über neun Privatplatzierungen ohne Brokerbeteiligung unter der Leitung des Managements bis dato Mittel von insgesamt rund 40,0 Mio. $ generiert. 19,8 Mio. $ davon wurden allein über Transaktionen der letzten fünf Monate aufgebracht. Das Unternehmen konnte erfreulicherweise auch auf die Unterstützung zahlreicher langfristig orientierter privater Family Offices und institutioneller Fonds wie AlphaNorth Asset Management zählen.

Dank des uns entgegengebrachten Vertrauens verfügt First Phosphate nun über ausreichende Mittel und ist weiterhin auf Kurs, um bis Ende 2026 eine vollständige Machbarkeitsstudie, bis Mitte 2027 die entsprechenden Bergbaugenehmigungen und bis Mitte 2029 einen aktiven Bergbaubetrieb für den Abbau von Phosphat magmatischen Ursprungs vorweisen zu können. Für letzteren liegen bereits bestehende finale, bankfähige Abnahmevereinbarungen vor, erklärt CEO John Passalacqua. Unser Zeitplan ist sehr ambitioniert, und das ist auch in Ordnung so: Eine integrierte nordamerikanische Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) ist sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Kanada eine Frage der nationalen Sicherheit.

Im Rahmen der letzten Tranche hat das Unternehmen an die Vermittler (Finder) 18.400 Stammaktien und 18.400 Vergütungs-Warrants ausgegeben. In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen insgesamt Vermittlungshonorare (Finders Fees) in Höhe von 96.800 $ in bar bezahlt und 713.040 Stammaktien für Beratungsdienste zum Preis von 0,50 $ pro Stammaktie ausgegeben. Des Weiteren wurden 906.640 Vergütungs-Warrants emittiert, die bis zum 31. Dezember 2025 ausgeübt und jeweils zum Preis von 0,50 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden können, sofern es zu keiner Vorverlegung des Fälligkeitsdatums kommt. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben wurden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2025 bekannt gegeben zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2025 gegeben wurde.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass es einen Werbe- und E-Marketing-Vertrag mit der Firma NaFinance.com (der Auftragnehmer) über die Erbringung von Marketingdienstleistungen, einschließlich Internet- und Social-Media-Aktivitäten, abgeschlossen hat. Die Vereinbarung wird zunächst für eine Laufzeit von 13 Monaten, beginnend am 22. September 2025, abgeschlossen und kann mit schriftlicher Vereinbarung beider Parteien verlängert werden. Während der ersten Vertragsperiode erhält der Auftragnehmer ein Honorar in Höhe von 2.800 $. Der Auftragnehmer ist an der Firmenadresse 22 Larksmere Court, Markham, Ontario L3R 3R1, tätig und unter der Telefonnummer +1 (416) 756-9328 erreichbar.

Beteiligung von unternehmensinternen Personen (Insidern)

In Verbindung mit der Platzierung wurden von einer Firma unter Kontrolle von Larry Zeifman, dem Board-Chairman des Unternehmens, und von einer Firma unter Kontrolle von Peter Nicholson, einem Direktor des Unternehmens, jeweils 280.112 Stammaktien erworben.

Aufgrund des Erwerbs von Stammaktien durch Parteien, die dem Unternehmen nahestehen, gelten die Transaktionen im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als Transaktionen mit einer nahestehenden Partei (Related Party Transactions). Für die Teilnahme der dem Unternehmen nahestehenden Parteien gilt eine Ausnahmegenehmigung von den formellen Anforderungen betreffend die Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre laut Vorschrift MI 61-101 (siehe Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101). Das Unternehmen beruft sich auf eine Ausnahmegenehmigung von den formellen Anforderungen hinsichtlich der Bewertung gemäß der Vorschrift MI 61-101, da der laut Vorschrift MI 61-101 ermittelte faire Marktwert der an die nahestehenden Parteien ausgegebenen bzw. von diesen erworbenen Stammaktien einen Wert von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Ein Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit den Transaktionen, der laut Vorschrift MI 61-101 nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss der Transaktionen vorzulegen ist, wurde vom Unternehmen nicht eingereicht. Die Fristverkürzung wird allerdings unter den gegebenen Umständen als angemessen und notwendig erachtet, da das Unternehmen seine Finanzlage verbessern möchte und aus berechtigten wirtschaftlichen Gründen an einem raschen Abschluss interessiert ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass weitere Wertpapiere im Rahmen des Angebots verkauft werden.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Das Unternehmen engagiert sich für eine nachhaltige Gewinnung und Reinigung mit einer voraussichtlich geringen CO2-Bilanz. Sein vertikal integriertes Modell sieht die Einbindung des Phosphatabbaus direkt in die Lieferketten der nordamerikanischen Batteriehersteller vor. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec), enthält magmatisches Anorthositgestein, das hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gelten können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie zum Beispiel plant, zielt ab auf, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt, beabsichtigt, nimmt an, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt, oder durch Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften, werden oder unternommen werden, eintreten oder erreicht werden sowie andere ähnliche Formulierungen. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Eigenschaften und Zusammensetzung von gewonnenem Phosphat; die Entscheidungen der Investoren des Unternehmens hinsichtlich ihrer Anlagestrategie; die ausreichende Kapitalausstattung des Unternehmens; der Zeitplan für den Abschluss der Machbarkeitsstudie des Unternehmens, den Erhalt der Bergbaugenehmigungen und den Betrieb einer magmatischen Phosphatmine; die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in nordamerikanische Batterielieferketten; sowie der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich des Ausbleibens erheblicher Störungen, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dem Unvermögen, auf erforderliche Projektinputs zuzugreifen; die Genehmigung und Entwicklung der Projekte im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens; die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzungen für das Unternehmen und die Ergebnisse metallurgischer Tests; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu First Nations und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und die Beziehungen zu Regierungsstellen und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung im Abschnitt Risk Factors des Lageberichts (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 29. Januar 2025 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

