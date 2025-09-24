Werbung ausblenden

Preis für Opec-Öl gefallen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 69,08 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/stk

Das könnte dich auch interessieren

Preis für Opec-Öl gefallen19. Sept. · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden