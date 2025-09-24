Werbung ausblenden

Pressestimme/'La Vanguardia': Trumps mögliche Achillesferse

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MADRID (dpa-AFX) - Zum Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Vollversammlung in New York schreibt die spanische Zeitung "La Vanguardia" am Mittwoch:

"Trump kennt keine Grenzen. Wie zu erwarten war, nutzte er seinen Auftritt am Sitz der Vereinten Nationen, um diese Organisation lächerlich zu machen, den Klimawandel als Inszenierung abzutun und zu behaupten, die Einwanderung zerstöre weite Teile der freien Welt. Der Präsident ist halt so. An einem Tag behauptet er, Paracetamol führe bei Kindern zu Autismus - auch wenn die Gesundheitsbehörden das bestreiten -, und am nächsten tritt er in New York auf und sagt, wenn Europa der Einwanderung nicht Einhalt gebiete, werde es "zur Hölle fahren".

Das Problem ist nicht nur seine Rhetorik. Es sind seine Taten. (...) Die Folgen des aktuellen Trump für die Welt sind weitaus schädlicher und gefährlicher als bei seiner ersten Amtszeit. Es fällt schwer, sich vorzustellen, was er in vier Jahren anrichten kann, wenn er dieses Tempo beibehält. (...) Die Wirtschaft ist vielleicht seine einzige Achillesferse. Wegen seiner fragwürdigen Zollpolitik sagen viele Experten eine Finanzkrise in den USA voraus. (...) Die Auswirkungen in den Geldbeuteln der Bürger könnten für den Verlust an Unterstützung entscheidender sein als manche seiner exzentrischen Entscheidungen."/er/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Allianz:
Cyberabwehr hilft - Hacker suchen leichtere Beuteheute, 06:13 Uhr · dpa-AFX
Cyberabwehr hilft - Hacker suchen leichtere Beute
Streit um US-Haushalt
Trump hält 'Shutdown' für möglich21. Sept. · dpa-AFX
Trump hält 'Shutdown' für möglich
Angeschlagener Agrar-Händler
Trump könnte Baywa-Sanierung erschwerengestern, 10:47 Uhr · dpa-AFX
Trump könnte Baywa-Sanierung erschweren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden