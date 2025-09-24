Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Nato-Antwort auf Drohnenangriffe

dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Nato-Antwort auf Drohnenangriffe:

"Möglich, dass es bei den jüngsten Drohnenvorfällen in Kopenhagen und Oslo abermals darum ging, Grenzen auszutesten, die Verteidigungsfähigkeit der Europäer auf die Probe zu stellen, Kriegsangst in den europäischen Bevölkerungen zu schüren und die Nato zu spalten. Denn längst nicht alle Mitglieder sind bereit, eine Eskalation im Osten zu riskieren. Entsprechend fällt die gestrige Warnung der Nato nach den Artikel-4-Konsultationen aus, die Estland beantragt hatte. Alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einzusetzen: Das soll nach Entschlossenheit klingen, der Begriff "Abschuss" fällt aber nicht. Alle Erklärungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nato eklatante Schwächen bei der Abwehr hybrider Bedrohungen und bei der Flughafensicherheit hat. Ein moderner Schutz vor Drohnen, vernetzte Sensorik, IT-Resilienz und eine intensivere Zusammenarbeit sind gefordert - und zwar schneller, als politische Mühlen bislang mahlen."/yyzz/DP/men

