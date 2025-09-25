Wall Street dürfte schwächer starten - Anleger warten auf Inflationsdaten

Die US-Börsen könnten am Donnerstag an ihre schwächere Vortagstendenz anknüpfen. Nach der Rekordrally laute das Motto derzeit, Luft zu holen, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten. Sie warten gespannt auf neue Signale für die Geldpolitik.

Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG 0,1 Prozent tiefer auf 46.058 Punkte taxiert. Der stark auf Technologiewerte ausgerichtete Nasdaq 100 geriet vorbörslich etwas deutlicher unter Druck. Seine Indikation lag 0,6 Prozent tiefer bei 24.360 Zählern.

Der Fed-Chef Jerome Powell habe jüngst darauf hingewiesen, dass es derzeit "keinen risikofreien Weg" für die US-Geldpolitik gebe, erwähnten am Donnerstag die Experten der UBS. Die Fed müsse bei der Gestaltung ihrer Geldpolitik ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Inflationsrisiken und einem schwächeren Arbeitsmarkt finden. Für Anleger sei dies aber kein Grund, um aufzugeben. In verschiedenen Anlageklassen bestünden weiterhin gute Chancen und dazu zählten auch Aktien - nicht zuletzt wegen der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).

Intel sucht weitere Partnerschaften

Eine zunehmende Rolle im KI-Umfeld könnte Intel spielen mit seiner Suche nach Partnerschaften. Der US-Chipkonzern sucht offenbar weiter nach prominenter Unterstützung für seinen Umbau. Nach der Zusage von Nvidia berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend kurz vor US-Börsenschluss, man werbe auch um Apple. Dies hatte den Kurs am Vorabend schon weiter angetrieben und nun notieren die Intel-Aktien vorbörslich nochmals 1,2 Prozent höher.

Mit Lithium Americas könnte auch eine andere Aktie an ihre noch ausgeprägtere Vortagsrally anknüpfen. Nachdem sich der Kurs am Vortag schon fast verdoppelt hatte, steuern die Aktien des Lithium-Förderers am Donnerstag nochmals auf einen Kurssprung um fast 20 Prozent zu. In Verbindung steht all dies mit der Spekulation, dass die Trump-Regierung ein Interesse an einer Beteiligung haben soll.

Um 3,3 Prozent nach unten geht es vorbörslich jedoch bei Oracle - einer Aktie, in die zuletzt auch viel KI-Fantasie eingepreist worden war. Die Titel des Softwarekonzerns wurden vom Analysehaus Rothschild & Co mit einer Verkaufsempfehlung in die Bewertung aufgenommen. Als Begründung heißt es, der Markt überschätze deutlich den Wert der Cloud-Einnahmen des Unternehmens.

Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock hat angesichts einer starken Nachfrage seine Umsatzprognose angehoben und kündigte den Erwerb einer neuen Produktionsstätte bei Dresden an, um die eigene Produktion zu steigern. Für die Aktien, die an der New Yorker Börse notiert sind, ging es daraufhin vorbörslich um 4,6 Prozent nach oben.

Die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers CarMax dagegen stürzten vorbörslich um mehr als 12 Prozent ab, nachdem auf vergleichbarer Basis ein überraschender Umsatzrückgang vermeldet wurde. Dies wurde auf vorgezogene Käufe zurückgeführt: Die Kunden hätten es im Vorquartal eilig gehabt, der Einführung von Zöllen auf importierte Autos zu entgehen. Dieser Effekt habe sich nun umgedreht, hieß es.