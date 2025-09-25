Werbung ausblenden

Drei neue Verfassungsrichter vom Bundestag gewählt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Im zweiten Anlauf hat der Bundestag drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht gewählt. Wie Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz bekanntgab, erhielten die von der SPD nominierten Kandidatinnen Sigrid Emmenegger und Ann-Katrin Kaufhold sowie der Unions-Kandidat Günter Spinner in geheimer Wahl jeweils die notwendige Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen./abc/mfi/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Allianz:
Cyberabwehr hilft - Hacker suchen leichtere Beutegestern, 06:13 Uhr · dpa-AFX
Cyberabwehr hilft - Hacker suchen leichtere Beute
Angeschlagener Agrar-Händler
Trump könnte Baywa-Sanierung erschweren23. Sept. · dpa-AFX
Trump könnte Baywa-Sanierung erschweren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden