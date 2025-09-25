EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.09.2025 / 14:12 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Matthias Nachname(n): Schoenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SIMONA Aktiengesellschaft

b) LEI

529900BTXZALKUBU3387

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5CP0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 52,00 EUR 10.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 52,0000 EUR 10.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Stuttgart MIC: XSTU

Sprache: Deutsch Unternehmen: SIMONA Aktiengesellschaft Teichweg 16 55606 Kirn an der Nahe Deutschland Internet: www.simona.de

100884 25.09.2025 CET/CEST