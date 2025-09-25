Werbung ausblenden

EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.09.2025 / 14:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Matthias
Nachname(n):Schoenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SIMONA Aktiengesellschaft

b) LEI

529900BTXZALKUBU3387 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3E5CP0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
52,00 EUR10.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
52,0000 EUR10.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt
MIC:XFRA

25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SIMONA Aktiengesellschaft
Teichweg 16
55606 Kirn an der Nahe
Deutschland
Internet:www.simona.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100886 25.09.2025 CET/CEST

SIMONA

