Werbung ausblenden

"FAZ": Volkswagen streicht in einigen Werken Schichten

Reuters · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) -Volkswagen streicht einem Medienbericht zufolge wegen der schwachen Nachfrage insbesondere nach Elektroautos Schichten in mehreren Werken in Deutschland. Betroffen sei unter anderem das Werk im sächsischen Zwickau, in dem unter anderem das Volkswagen-Modell ID.3 und der Cupra Born gebaut werden, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Donnerstag. Dort stehe die Produktion in der übernächsten Woche still. Auch im ostfriesischen Emden, wo unter anderem der ID.7 gebaut wird, liefen Gespräche mit dem Betriebsrat über zusätzliche Schließzeiten. Eine Entscheidung könnte in der kommenden Woche fallen. Das Nutzfahrzeuge-Werk in Hannover, wo der elektrische ID.Buzz sowie der T7 Multivan gebaut werden, bleibe in den Herbstferien für fünf Tage geschlossen.

Ein Volkswagen-Sprecher bestätigte die Angaben. Volkswagen passe das Produktionsprogramm in seinen Werken jeweils an die aktuelle Kundennachfrage der dort gebauten Modelle an. "In einigen Werken führt das in den kommenden Wochen zu Schichtabsagen, in anderen Werken zu Zusatzschichten."

Auch in Osnabrück werde die Produktion gedrosselt, weil die Nachfrage nach dem dort gebauten Cabriomodell geringer ausfalle als erwartet. Gut läuft es dagegen derzeit vor allem in Wolfsburg, wo bislang nur Verbrennermodelle gebaut werden. Hier seien Sonderschichten geplant, hieß es in dem Bericht.

Auch die Opel-Mutter Stellantis bekommt derzeit die schwache Nachfrage zu spüren und hat deswegen angekündigt, in mehreren Werken die Produktion zeitweise zu stoppen.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Nach Gewinnwarnung bei Porsche und VW
Kurse von Autoaktien brechen ein22. Sept. · dpa-AFX
Kurse von Autoaktien brechen ein
VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche
Autowerte kommen erneut unter Druck - Stellantis schließt vorübergehend Werkegestern, 14:59 Uhr · dpa-AFX
Autowerte kommen erneut unter Druck - Stellantis schließt vorübergehend Werke
Wegen Zahlungsverzug
Frankreich knöpft sich Nissan vorgestern, 11:34 Uhr · Reuters
Frankreich knöpft sich Nissan vor
Gewinnwarnungen
VW- und Porsche-Aktien sacken ab22. Sept. · dpa-AFX
VW- und Porsche-Aktien sacken ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden