Werbung ausblenden

Institute: 2026 stärkeres Wachstum - Reformen gefordert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Konjunkturprognose

Berlin (dpa) - Führende deutsche Wirtschaftsinstitute rechnen im kommenden Jahr wieder mit einem stärkeren Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,3 Prozent. Die deutsche Wirtschaft lasse die Talsohle hinter sich, teilten die Institute mit - sie fordern die Bundesregierung aber zu umfassenden Strukturreformen auf.

Das könnte dich auch interessieren

Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Ein BYD-Autohaus ist zu sehen.
Märkte heute
Micron glänzt, Vistra wackelt und SoundHound überraschtgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Gold- und Silberbarren.
Dax Tagesrückblick 24.09.2025
Dax baut Vortagesgewinne leicht aus - Rüstungswerte gefragtgestern, 17:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden