IRW-News: ACCESS Newswire: Sports Illustrated Tickets und Tottenham Hotspur geben 12-jährige offizielle Partnerschaft im Bereich Fanerlebnis bekannt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Sports Illustrated Tickets und Tottenham Hotspur geben 12-jährige offizielle Partnerschaft im Bereich Fanerlebnis bekannt

Als erster Partner im Rahmen des Sponsoringprogramms The Collective von Tottenham Hotspur wird Sports Illustrated Tickets immersive digitale Inhalte und neu gestaltete Hospitality-Bereiche im Tottenham Hotspur Stadium bereitstellen und Club SI sowie The Cover Club einführen

LONDON, UK UND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 25. September 2025 / Sports Illustrated Tickets hat heute ein zwölfjähriges Abkommen mit Tottenham Hotspur, dem weltweit bekannten Fußballverein aus der englischen Premier League, bekannt gegeben, um dessen offizieller Partner im Bereich Fanerlebnis zu werden. Im Rahmen des Abkommens wird Sports Illustrated als Gründungsmitglied von The Collective fungieren - dem kürzlich ins Leben gerufenen Sponsoringprogramm von Tottenham, das individuelle Aktionen für jede Tribüne im Tottenham Hotspur Stadium bieten soll.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81177/SportsIllustrated_250925_DEPRCOM.001.jpeg

Durch diese Zusammenarbeit, die die erste ihrer Art darstellt, wird Sports Illustrated seine langjährige Erfahrung als renommierte Sportmedienmarke auf die Osttribüne des Stadions bringen und einen immersiven Knotenpunkt schaffen, der die Tradition von Tottenham Hotspur, die Leidenschaft seiner Fans sowie unvergessliche Momente aus der gesamten Welt des Sports präsentiert.

Die Faneinbindung steht im Mittelpunkt der Partnerschaft und als offizieller Partner im Bereich Fanerlebnis wird Sports Illustrated Tickets Defining Moments präsentieren - eine kuratierte Ausstellung, die auf den preisgekrönten Covern, Geschichten, Fotografien und vielem mehr von Sports Illustrated basiert.

Die Ausstellung wird sich auf der gesamten Osttribüne befinden - sowohl im Premium- als auch im allgemeinen Bereich - und dynamische Displays, Wandbilder, Porträts und interaktive Exponate umfassen, die es den Fans ermöglichen wird, legendäre Momente aus der Geschichte des Vereins sowie aus der gesamten Welt des Sports noch einmal zu erleben.

Jede Defining Moments-Installation wird mit einem QR-Code versehen sein, mit dem Fans über ihre Mobilgeräte exklusive digitale Inhalte, Geschichten hinter den Kulissen und besondere Belohnungen freischalten können. Durch die Partnerschaft werden Fans außerdem die Möglichkeit haben, individuelle Magazincover und Sonderangebote zu erhalten.

Diese Partnerschaft mit den Spurs ist einer der bis dato bedeutsamsten Meilensteine für Sports Illustrated Tickets, sagte David Lane, CEO von Sports Illustrated Tickets. Tottenham ist seit 1882 einer der traditionsreichsten Vereine der Welt und seine leidenschaftlichen Fans sowie sein erstklassiges Stadion passen perfekt zu Sports Illustrated Tickets, zumal wir unsere globale Expansion fortsetzen. Wir freuen uns darauf, den Fans der Spurs gemeinsam ein verbessertes Erlebnis zu bieten, das die Tradition des Vereins auf eine Weise würdigt, wie es nur ein Unternehmen von Sports Illustrated kann. Wir sind begeistert, als erstes Mitglied von The Collective zu fungieren und eine neue Ära für Sportpartnerschaften mitzugestalten.

Darüber hinaus wird im Ost-Premium-Bereich des Stadions ein Club SI mit einer Kapazität von 3.000 Plätzen eröffnet werden, der das Hospitality-Erlebnis verbessern und gleichzeitig interaktive Inhalte und Erlebnisse von Sports Illustrated bieten wird. Die Premium-Bar Lower East Side wird ebenfalls neu gestaltet und in The Cover Club umbenannt werden - eine Anspielung auf das berühmte Cover-Archiv von Sports Illustrated, das seit langem als das Nonplusultra in der Sportfotografie und im Storytelling gilt. Mit visuell beeindruckenden, SI-inspirierten Designelementen wird der Bereich eine einzigartige Umgebung bieten, die Sport, Kultur und Hospitality miteinander verbindet.

Die Partnerschaft mit Sports Illustrated Tickets ist eine unglaubliche Möglichkeit, die Leidenschaft, die Energie und Geschichten, die diesen Verein so besonders machen, auf neue und aufregende Weise für Fans in allen Teilen der Welt und im Stadion an Spieltagen zum Leben zu erwecken, sagte Ryan Norys, Chief Revenue Officer von Tottenham Hotspur.

Diese Partnerschaft ist die erste Zusammenarbeit im Rahmen des Sponsoringprogramms The Collective - einer Initiative, die in zukünftigen Phasen individuelle Markenerlebnisse auf jede Tribüne des Tottenham Hotspur Stadium bringen wird. Die Partner von The Collective erhalten außerdem Zugang zu weiteren Rechten für die Männer- und Frauenmannschaften, das Stadion und F1 Drive - London.

Über Sports Illustrated Tickets

Sports Illustrated Tickets ist ein primärer und sekundärer Ticketmarktplatz für Fans, der Zugang zu einem Bestand im Wert von über 2,5 Milliarden $ (2,1 Milliarden £) sowie über 50 Millionen Tickets für Sport-, Konzert- und Theaterveranstaltungen weltweit bietet. Als stolzes Mitglied des NFL Ticket Network ist Sports Illustrated Tickets Ihre vertrauenswürdige Quelle für unvergessliche Live-Erlebnisse - mit denselben Sitzplätzen, besseren Preisen und einer 100-%-Rückerstattungsgarantie, falls eine Veranstaltung aus irgendeinem Grund abgesagt wird. Die primäre Ticketplattform Box Office ist eine innovative Veranstaltungsmanagement- und Blockchain-basierte Lösung, die sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Veranstaltungen jeder Größenordnung unterstützt. Box Office basiert auf der Avalanche-Blockchain und bietet - abgesehen von traditionellen Tickets - auch NFT-Tickets an, wodurch Veranstaltern leistungsstarke Tools und Fans ein nahtloses, sicheres Eintrittserlebnis bei den größten Veranstaltungen in allen Teilen der Welt geboten werden. Weitere Informationen finden Sie unter sitickets.com.

Über Sports Illustrated

Sports Illustrated (SI) ist seit 70 Jahren dafür bekannt, die moderne Kultur an der Schnittstelle von Sport, Lifestyle und Unterhaltung zu gestalten. SI ist eine 360°-Plattform, die Sportler, Teams und Fans weltweit durch hochwertige Inhalte, innovative digitale Erlebnisse, unvergessliche Veranstaltungen und originelle Produkte zusammenbringt. Der preisgekrönte Medienzweig erweckt mit eindringlichen Porträts und aktuellen Nachrichten auf SI.com, in sozialen Medien und in seinem renommierten Printmagazin, dessen Cover weitgehend als der begehrteste Platz in den Sportmedien gilt, eindrucksvolle Geschichten zum Leben. Der vertrauenswürdigste Name im Sportbereich geht über die Medien hinaus und umfasst außerdem SI Tickets, eine Ticketplattform für Fans, SI Resorts, die ultimative Destination für aktive Lebensstile und Sportbegeisterte, SI Studios, die Heimat der Marke für Filme, Fernsehen und Langform-Podcasts und vieles mehr. SI bringt seine einzigartige Perspektive in beliebte Veranstaltungen und faszinierende Markenaktivierungen ein, einschließlich SI The Party, Club SI, der Sportsperson of the Year Awards, des SI Swimsuit Launch Weekend und der SI Circuit Series.

Weitere Informationen finden Sie unter SI.com.

Folgen Sie Sports Illustrated auf X, Instagram, TikTok und Facebook.

Pressekontakt:

Sports Illustrated Tickets - Matt Ciesluk, +1 704-258-3896; matt.ciesluk@sportsillustratedtickets.com

Tottenham Hotspur - Tony Stevens, tony.stevens@tottenhamhotspur.com

QUELLE: Sports Illustrated Tickets

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81177

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81177&tr=1

