Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Merz/Generaldebatte

FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu Merz/Generaldebatte:

"Friedrich Merz (.) hatte sich bewusst entschieden, trotz der dramatischen Weltlage nicht zur UN-Generalversammlung nach New York zu reisen, um stattdessen im Bundestag dabei zu sein. Er hätte die Rede nutzen können, um Konkreteres zu den geplanten Reformen zu sagen. Er hätte versuchen können, mit Inspiration bei den Bürgern und den anderen Fraktionen für unbequeme Entscheidungen zu werben. Stattdessen teilte er aus - und verharrte im Klein-Klein. Er hat damit eine Chance vertan."