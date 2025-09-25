Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Merz/Generaldebatte
dpa-AFX · Uhr
FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu Merz/Generaldebatte:
"Friedrich Merz (.) hatte sich bewusst entschieden, trotz der dramatischen Weltlage nicht zur UN-Generalversammlung nach New York zu reisen, um stattdessen im Bundestag dabei zu sein. Er hätte die Rede nutzen können, um Konkreteres zu den geplanten Reformen zu sagen. Er hätte versuchen können, mit Inspiration bei den Bürgern und den anderen Fraktionen für unbequeme Entscheidungen zu werben. Stattdessen teilte er aus - und verharrte im Klein-Klein. Er hat damit eine Chance vertan."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und SilberWas die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzial23. Sept. · onvista