Werbung ausblenden

SNB-Chef: Würden Leitzins bei Bedarf weiter senken

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist bereit, bei Bedarf Negativzinsen einzuführen.

"Ja, wir sind bereit, die Zinsen weiter zu senken, wenn es erforderlich ist", sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Donnerstag. "Aber die Hürde für negative Zinsen ist höher." Die SNB würde den Leitzins in den negativen Bereich absenken, wenn die Inflation mittelfristig außerhalb ihrer Zielspanne für Preisstabilität von null bis zwei Prozent liegen würde. "Das bedeutet, dass wir kurzfristig negative Inflationszahlen haben können, aber mittelfristig müssen wir Preisstabilität erreichen."

Die Notenbank hatte zuvor nach sechs Zinssenkungen in Folge von einer weiteren geldpolitischen Lockerung abgesehen und ihren Leitzins bei null Prozent belassen.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Geldpolitik
SNB hält Leitzins stabil bei null Prozentheute, 10:24 Uhr · Reuters
SNB hält Leitzins stabil bei null Prozent
Trotz Konjunktursorgen
Chinas Notenbank lässt Leitzinsen unverändert22. Sept. · Reuters
Chinas Notenbank lässt Leitzinsen unverändert
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden