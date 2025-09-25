SNB-Chef: Würden Leitzins bei Bedarf weiter senken

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist bereit, bei Bedarf Negativzinsen einzuführen.

"Ja, wir sind bereit, die Zinsen weiter zu senken, wenn es erforderlich ist", sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Donnerstag. "Aber die Hürde für negative Zinsen ist höher." Die SNB würde den Leitzins in den negativen Bereich absenken, wenn die Inflation mittelfristig außerhalb ihrer Zielspanne für Preisstabilität von null bis zwei Prozent liegen würde. "Das bedeutet, dass wir kurzfristig negative Inflationszahlen haben können, aber mittelfristig müssen wir Preisstabilität erreichen."

Die Notenbank hatte zuvor nach sechs Zinssenkungen in Folge von einer weiteren geldpolitischen Lockerung abgesehen und ihren Leitzins bei null Prozent belassen.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)