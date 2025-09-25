TAGESVORSCHAU: Termine am 26. September

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. September.

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25 09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert) 10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25 14:30 USA: Private Einkommen 8/25 14:30 USA: Konsumausgaben 8/25 14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25) 16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi