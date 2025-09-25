Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an
dpa-AFX
Quelle: US-Präsident Trump will Zölle in Höhe von 100 Prozent auf importierte Arzneimittel erheben lassen.
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten Staaten ab 1. Oktober angekündigt. Sollten Arzneimittelhersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
