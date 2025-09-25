Werbung ausblenden

Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: US-Präsident Trump will Zölle in Höhe von 100 Prozent auf importierte Arzneimittel erheben lassen.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten Staaten ab 1. Oktober angekündigt. Sollten Arzneimittelhersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Das könnte dich auch interessieren

Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Ein BYD-Autohaus ist zu sehen.
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Gold- und Silberbarren.
Märkte heute
Lithium Americas, Intel & Microsoft: Neue Deals, neue Chancengestern, 13:01 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 25.09.2025
Dax schließt leicht im Minus – EU-Kommission ermittelt gegen SAPgestern, 17:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden