Werbung ausblenden

Zulieferer Bosch will etwa 13.000 weitere Stellen abbauen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

GERLINGEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Bosch will Kosten sparen und etwa 13.000 weitere Stellen abbauen, vor allem an deutschen Standorten der Zuliefersparte Mobility. Die Maßnahmen sollten bis Ende 2030 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet./rwi/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche
Autowerte kommen erneut unter Druck - Stellantis schließt vorübergehend Werkegestern, 14:59 Uhr · dpa-AFX
Autowerte kommen erneut unter Druck - Stellantis schließt vorübergehend Werke
Rheinmetall nahe Rekord
Trump-Wende schiebt Rüstung angestern, 12:14 Uhr · dpa-AFX
Trump-Wende schiebt Rüstung an
Gewinnwarnungen
VW- und Porsche-Aktien sacken ab22. Sept. · dpa-AFX
VW- und Porsche-Aktien sacken ab
Rheinmetall, Renk, Hensoldt
Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland22. Sept. · dpa-AFX
Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden