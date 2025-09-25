Zulieferer Bosch will etwa 13.000 weitere Stellen abbauen
GERLINGEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Bosch will Kosten sparen und etwa 13.000 weitere Stellen abbauen, vor allem an deutschen Standorten der Zuliefersparte Mobility. Die Maßnahmen sollten bis Ende 2030 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet./rwi/DP/men
