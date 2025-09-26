Aktien Europa Schluss: Gewinne zum Ende durchwachsener Woche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag ihre jüngste Schwäche abgeschüttelt und mit Gewinnen geschlossen. Eine durchwachsene Woche endete damit freundlich.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 1,01 Prozent fester mit 5.499,70 Punkten aus dem Handel. Damit schaffte er es auf Wochensicht mit 0,8 Prozent ins Plus. Der britische FTSE 100 gewann am Freitag 0,77 Prozent auf 9.284,83 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,45 Prozent auf 11.929,80 Punkte bergauf./gl

Trotz neuer Zollankündigungen aus den USA blieb es an den Börsen ruhig. Die Marktteilnehmer hätten diese zur Kenntnis genommen, aber besonnen reagiert, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow./gl/nas