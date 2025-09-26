Augsburg bleibt Schlüsselstandort für Ariane-6-Raketen

AUGSBURG (dpa-AFX) - Das Augsburger Raumfahrtunternehmen MT Aerospace bleibt auch die kommenden Jahre ein wichtiger Lieferant für das europäische Ariane-Raketenprogramm. Wie die MT Aerospace AG und die Arianegroup mitteilten, werden in Augsburg weiterhin Komponenten für die Schwerlastrakete Ariane 6 gebaut. "Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von Tanks und wichtigen Strukturkomponenten für die Ober- und Hauptstufen der Flugmodelle 16 bis 42 der Ariane 6", hieß es.

Laut einer MT-Aerospace-Sprecherin hat der Auftrag einen Umfang im dreistelligen Euro-Millionenbereich. Die genaue Summe dürfe nicht genannt werden. Die Auslieferung der Bauteile werde kontinuierlich voraussichtlich bis zum Jahr 2029 erfolgen. Es sei geplant, künftig neun Starts der Ariane 6 pro Jahr zu ermöglichen. "Die Ariane 6 wird bis weit in das nächste Jahrzehnt das Rückgrat des europäischen Zugangs zum Weltraum sein", sagte MT-Aerospace-Chef Ulrich Scheib.

Das Augsburger Unternehmen liefert schon seit Jahrzehnten wichtige Bauteile für das europäische Weltraumprogramm und war auch bereits wesentlich am Bau der früheren Ariane 5 beteiligt. MT Aerospace gehört zum Bremer Raumfahrtkonzern OHB und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Die unbemannten Ariane-Trägerraketen starten im Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana und bringen von dort Satelliten ins All. Die ArianeGroup gehört dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus und dem französischen Luftfahrtzulieferer und Triebwerksbauer Safran ./uvo/DP/stw